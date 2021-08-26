Собаки, которые рассмешат любого

Собаки в принципе очень часто по своему поведению и мимике напоминают людей. Не зря же говорят, что питомцы похожи на своих хозяев. Этот факт подтвердили и ученые. Пару лет назад специалисты из Университета штата Мичиган провели исследование и выяснили, что у общительных людей добрые и активные собаки и кошки, а у невротиков — тревожные и агрессивные. Однако несмотря на характер, мы все равно их любим и каждый раз умиляемся с их выходок.