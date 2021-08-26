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Собаки, которые рассмешат любого

Анна Шутова
1 час назад

Если бы домашние питомцы умели бы пользоваться камерой, они бы, наверняка, отомстили своим хозяевам. Ведь животные как дети, каждую смешную позу которых хочется фотографировать.

"Телевизор не выключать"
1/12 "Телевизор не выключать"
Фото: Соцсети
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"Я маленький и пролезу"
2/12 "Я маленький и пролезу"
Фото: Соцсети
"Что смотришь?"
3/12 "Что смотришь?"
Фото: Соцсети
"На йогу свою ходишь, а вот так можешь?"
4/12 "На йогу свою ходишь, а вот так можешь?"
Фото: Соцсети
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"Заводи, поехали"
5/12 "Заводи, поехали"
Фото: Соцсети
"Сфоткай, хочу аватарку поменять"
6/12 "Сфоткай, хочу аватарку поменять"
Фото: Соцсети
"Что там утки делают? Не вижу"
7/12 "Что там утки делают? Не вижу"
Фото: Соцсети
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"Настроение какое-то сегодня меланхоличное. Все из-за погоды"
8/12 "Настроение какое-то сегодня меланхоличное. Все из-за погоды"
Фото: Соцсети
"Меня тут нет"
9/12 "Меня тут нет"
Фото: Соцсети
"А нельзя было дверь побольше сделать?"
10/12 "А нельзя было дверь побольше сделать?"
Фото: Соцсети
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"Положи мой мяч на место!"
11/12 "Положи мой мяч на место!"
Фото: Соцсети
"Девочки, записывайтесь на растяжку"
12/12 "Девочки, записывайтесь на растяжку"
Фото: Соцсети

Собаки в принципе очень часто по своему поведению и мимике напоминают людей. Не зря же говорят, что питомцы похожи на своих хозяев. Этот факт подтвердили и ученые. Пару лет назад специалисты из Университета штата Мичиган провели исследование и выяснили, что у общительных людей добрые и активные собаки и кошки, а у невротиков — тревожные и агрессивные. Однако несмотря на характер, мы все равно их любим и каждый раз умиляемся с их выходок.

"Рамблер" собрал самые смешные фото домашних питомцев из социальных сетей.

Безумный мир,Фото,
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