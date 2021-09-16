Пытаемся увидеть разницу: пользователи смеются над iPhone 13

Главными героями презентации 2021 года стали iPhone 13 в четырех версиях, а также iPad, iPad mini и Apple Watch Series 7. Теперь коротко о смартфонах, которые ежегодно вызывают дикий ажиотаж. Дизайн iPhone 13 и iPhone 13 mini знаком пользователям по прошлому поколению, но желающим выделиться предложили новые цвета: теперь линейка доступна в светло-розовом, синем, черном, белом и красном. Экран стал ярче, а «челка» на лицевой стороне гаджета стала меньше на 20%. На задней же стороне смартфона нового поколения камеры, как и ожидалось, расположены по диагонали. Батарея обновленных гаджетов продержится на 2,5 часа дольше, чем у их предшественника. Стоимость iPhone 13 и iPhone 13 mini начинается от 699 долларов и от 799 долларов.