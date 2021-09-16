Пытаемся увидеть разницу: пользователи смеются над iPhone 13

Состоялась долгожданная презентация новой продукции Apple. Пользователи не только внимательно изучили представленную технику, но и создали десятки мемов про гаджеты. «Рамблер» собрал самые смешные.
Главными героями презентации 2021 года стали iPhone 13 в четырех версиях, а также iPad, iPad mini и Apple Watch Series 7. Теперь коротко о смартфонах, которые ежегодно вызывают дикий ажиотаж. Дизайн iPhone 13 и iPhone 13 mini знаком пользователям по прошлому поколению, но желающим выделиться предложили новые цвета: теперь линейка доступна в светло-розовом, синем, черном, белом и красном. Экран стал ярче, а «челка» на лицевой стороне гаджета стала меньше на 20%. На задней же стороне смартфона нового поколения камеры, как и ожидалось, расположены по диагонали. Батарея обновленных гаджетов продержится на 2,5 часа дольше, чем у их предшественника. Стоимость iPhone 13 и iPhone 13 mini начинается от 699 долларов и от 799 долларов.
Самые мощные и инновационные модели iPhone 13 Pro и Max теперь доступны с максимальным объемом памяти в 1 терабайт. В продаже также появятся и гаджеты с памятью в 128, 256 и 512 гигабайт. В представленных моделях доступен режим макрофотографии, при котором четкость изображения будет сохраняться на расстоянии 2 см от объекта. Также обновленные смартфоны теперь доступны и в небесно-голубом цвете. Цены на линейку iPhone 13 Pro начинаются от 999 долларов.
Отметим, что пользователи в первую очередь обратили внимание не на новые возможности представленной техники, а на ее недостатки, космические цены и незначительные отличия от предыдущего поколения. По социальным сетям моментально разлетелись десятки мемов, что не помешало поклонникам продукции Apple сделать предзаказы на гаджеты своей мечты.