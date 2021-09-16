Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
Войти в почту

Пытаемся увидеть разницу: пользователи смеются над iPhone 13

Мира Маркина
1 час назад

Состоялась долгожданная презентация новой продукции Apple. Пользователи не только внимательно изучили представленную технику, но и создали десятки мемов про гаджеты. «Рамблер» собрал самые смешные.

Состоялась презентация новой продукции Apple. Пользователи не только внимательно изучили представленную технику, но и сотворили десятки мемов про гаджеты.
1/16 Состоялась презентация новой продукции Apple. Пользователи не только внимательно изучили представленную технику, но и сотворили десятки мемов про гаджеты.
Фото: Кадр из сериала "Эмили в Париже"
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Пользователи обратили внимание на незначительные отличия в дизайне от предыдущего поколения гаджетов Apple.
2/16 Пользователи обратили внимание на незначительные отличия в дизайне от предыдущего поколения гаджетов Apple.
Фото: Социальные сети
Фантазии на тему, какими будут смартфоны Apple через 8 лет.
3/16 Фантазии на тему, какими будут смартфоны Apple через 8 лет.
Фото: Социальные сети
И снова шутки про незначительные отличия в дизайне и расположение камер по диагонали в новой линейке смартфонов.
4/16 И снова шутки про незначительные отличия в дизайне и расположение камер по диагонали в новой линейке смартфонов.
Фото: Социальные сети
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
В Сети иронизируют над готовностью поклонников Apple купить у компании все, что угодно.
5/16 В Сети иронизируют над готовностью поклонников Apple купить у компании все, что угодно.
Фото: Социальные сети
В Сети серьезно зацепились за новый (который не очень-то и новый) дизайн гаджетов.
6/16 В Сети серьезно зацепились за новый (который не очень-то и новый) дизайн гаджетов.
Фото: Социальные сети
Шутки про креативные решения Apple всегда актуальны и заходят лучше всего.
7/16 Шутки про креативные решения Apple всегда актуальны и заходят лучше всего.
Фото: Социальные сети
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
А вот и шуточки про космические цены новых смартфонов: признаться, мы и сами их испугались.
8/16 А вот и шуточки про космические цены новых смартфонов: признаться, мы и сами их испугались.
Фото: Социальные сети
Шутки про стоимость гаджетов Apple пользуются спросом на «рынке мемов».
9/16 Шутки про стоимость гаджетов Apple пользуются спросом на «рынке мемов».
Фото: Социальные сети
И еще немного шуток про космические цены - и смешно, и грустно.
10/16 И еще немного шуток про космические цены - и смешно, и грустно.
Фото: Социальные сети
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
А это уже мемы из другой оперы - ближе к суровой правде жизни.
11/16 А это уже мемы из другой оперы - ближе к суровой правде жизни.
Фото: Социальные сети
Возвращаемся к теме о том , что новые iPhone нам могут только сниться.
12/16 Возвращаемся к теме о том , что новые iPhone нам могут только сниться.
Фото: Социальные сети
Шутка на тему того, как, по мнению пользователей, Apple пытается продвигать новую продукцию.
13/16 Шутка на тему того, как, по мнению пользователей, Apple пытается продвигать новую продукцию.
Фото: Социальные сети
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Узнали себя в этом меме, и, правда, сразу так и не разберешься в обновлениях.
14/16 Узнали себя в этом меме, и, правда, сразу так и не разберешься в обновлениях.
Фото: Социальные сети
Шутки про дизайн новой линейки iPhone заполонили Интернет-пространство.
15/16 Шутки про дизайн новой линейки iPhone заполонили Интернет-пространство.
Фото: Социальные сети
И напоследок: что-то из вечного!
16/16 И напоследок: что-то из вечного!
Фото: Социальные сети

Главными героями презентации 2021 года стали iPhone 13 в четырех версиях, а также iPad, iPad mini и Apple Watch Series 7. Теперь коротко о смартфонах, которые ежегодно вызывают дикий ажиотаж. Дизайн iPhone 13 и iPhone 13 mini знаком пользователям по прошлому поколению, но желающим выделиться предложили новые цвета: теперь линейка доступна в светло-розовом, синем, черном, белом и красном. Экран стал ярче, а «челка» на лицевой стороне гаджета стала меньше на 20%. На задней же стороне смартфона нового поколения камеры, как и ожидалось, расположены по диагонали. Батарея обновленных гаджетов продержится на 2,5 часа дольше, чем у их предшественника. Стоимость iPhone 13 и iPhone 13 mini начинается от 699 долларов и от 799 долларов.

Самые мощные и инновационные модели iPhone 13 Pro и Max теперь доступны с максимальным объемом памяти в 1 терабайт. В продаже также появятся и гаджеты с памятью в 128, 256 и 512 гигабайт. В представленных моделях доступен режим макрофотографии, при котором четкость изображения будет сохраняться на расстоянии 2 см от объекта. Также обновленные смартфоны теперь доступны и в небесно-голубом цвете. Цены на линейку iPhone 13 Pro начинаются от 999 долларов.

Отметим, что пользователи в первую очередь обратили внимание не на новые возможности представленной техники, а на ее недостатки, космические цены и незначительные отличия от предыдущего поколения. По социальным сетям моментально разлетелись десятки мемов, что не помешало поклонникам продукции Apple сделать предзаказы на гаджеты своей мечты.

Безумный мир,Фото,Apple,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители