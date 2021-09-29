«Жеваный крот»: что думают россияне про Хохулю

Символ экологии Калужской области Хохуля, привлекший к себе внимание в соцсетях, вызвал разные эмоции у пользователей: от восхищения до ужаса. Что думают россияне о новом интернет-герое — в материале "Рамблера".
Еще месяц назад в соцсетях обсуждали другого персонажа — тульского пряника-спасателя, ставшего маскотом регионального МЧС. Теперь у ростовой куклы появился конкурент — калужский выхухоль. Точнее — он стал символом экологии еще в 2019 году, но на его фотографию обратили внимание только сейчас.
С помощью Хохули калужское Минприроды рассказывает местным жителям об охране окружающей среды. На странице маскота в Instagram публикуют просветительские видеоролики и даже мемы про экогероя.
"Через шутки и мемы будут выстраивать свою стратегию экологического просвещения. [...] Как и ко всем знаменитостям, ко мне относятся по-разному: кто-то любит, кто-то не понимает, как я могу быть экогероем. Тем не менее, не внешность красит, а поступки. Поэтому я просто продолжу делать то, для чего был создан", — рассказал Хохуля Telegram-каналу Mash.
Одних россиян ростовая кукла напугала:
"Выглядит жутковато, если честно", "Жеваный крот", "Снова кринж", "Чувствую, как зашевелились глубинные детские страхи. Мне кажется, таким и должен быть символ экологии", "Выхухоль Хохуля как олицетворение сюра в моей жизни", "Так плохо, что даже хорошо", "Какие природные ресурсы они там курят!?" — написали пользователи Twitter.
Другие пошутили, что состояние экологии соответствует виду маскота:
"Больше похож на символ экологии Чернобыля", "Собственно, какая экология, такой и талисман. Надо глянуть, какой талисман у нас в Челябинске".
Но в целом Хохуля заставил россиян умилиться. Некоторые даже восхитились задумкой калужского ведомства:
"Это. Слишком. Прекрасно. Бриллиант человеческой мысли и труда. У нас самые топовые маскоты в стране", "Такие символы как Хохуля, Хлопик и Тульский пряник-спасатель - это отражение нашей самобытности! За многие вещи могу промолчать, но за сохранение Хохули подпишу, где скажите".
А некоторые посочувствовали экогерою, увидев в нем себя сегодня (всегда):
"Все мы сегодня немного Хохуля".