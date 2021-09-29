«Жеваный крот»: что думают россияне про Хохулю

"Через шутки и мемы будут выстраивать свою стратегию экологического просвещения. [...] Как и ко всем знаменитостям, ко мне относятся по-разному: кто-то любит, кто-то не понимает, как я могу быть экогероем. Тем не менее, не внешность красит, а поступки. Поэтому я просто продолжу делать то, для чего был создан", — рассказал Хохуля Telegram-каналу Mash.