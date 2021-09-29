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«Жеваный крот»: что думают россияне про Хохулю

Мира Маркина
43 минуты назад

Символ экологии Калужской области Хохуля, привлекший к себе внимание в соцсетях, вызвал разные эмоции у пользователей: от восхищения до ужаса. Что думают россияне о новом интернет-герое — в материале "Рамблера".

Символ экологии Калужской области Хохуля привлек к себе внимание в соцсетях.
1/7 Символ экологии Калужской области Хохуля привлек к себе внимание в соцсетях.
Фото: Кадр из видео
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Еще месяц назад в соцсетях обсуждали другого персонажа — тульского пряника-спасателя, ставшего маскотом регионального МЧС.
2/7 Еще месяц назад в соцсетях обсуждали другого персонажа — тульского пряника-спасателя, ставшего маскотом регионального МЧС.
Фото: Twitter
Теперь у него появился конкурент — калужский выхухоль. Он стал символом экологии в 2019 году, но на фото обратили внимание только сейчас.
3/7 Теперь у него появился конкурент — калужский выхухоль. Он стал символом экологии в 2019 году, но на фото обратили внимание только сейчас.
Фото: Twitter
На странице маскота в Instagram публикуют просветительские видеоролики и даже мемы про экогероя.
4/7 На странице маскота в Instagram публикуют просветительские видеоролики и даже мемы про экогероя.
Фото: @ecohero_40
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Например, такое.
5/7 Например, такое.
Фото: @ecohero_40
Россияне по-разному отреагировали на символ экологии: одни испугались, а другие не могут остановиться шутить.
6/7 Россияне по-разному отреагировали на символ экологии: одни испугались, а другие не могут остановиться шутить.
Фото: VK
Без такого сравнения тоже не обошлось.
7/7 Без такого сравнения тоже не обошлось.
Фото: Twitter

Еще месяц назад в соцсетях обсуждали другого персонажа — тульского пряника-спасателя, ставшего маскотом регионального МЧС. Теперь у ростовой куклы появился конкурент — калужский выхухоль. Точнее — он стал символом экологии еще в 2019 году, но на его фотографию обратили внимание только сейчас.

Видео дня

С помощью Хохули калужское Минприроды рассказывает местным жителям об охране окружающей среды. На странице маскота в Instagram публикуют просветительские видеоролики и даже мемы про экогероя.

"Через шутки и мемы будут выстраивать свою стратегию экологического просвещения. [...] Как и ко всем знаменитостям, ко мне относятся по-разному: кто-то любит, кто-то не понимает, как я могу быть экогероем. Тем не менее, не внешность красит, а поступки. Поэтому я просто продолжу делать то, для чего был создан", — рассказал Хохуля Telegram-каналу Mash.

Одних россиян ростовая кукла напугала:

"Выглядит жутковато, если честно", "Жеваный крот", "Снова кринж", "Чувствую, как зашевелились глубинные детские страхи. Мне кажется, таким и должен быть символ экологии", "Выхухоль Хохуля как олицетворение сюра в моей жизни", "Так плохо, что даже хорошо", "Какие природные ресурсы они там курят!?" — написали пользователи Twitter.

Другие пошутили, что состояние экологии соответствует виду маскота:

"Больше похож на символ экологии Чернобыля", "Собственно, какая экология, такой и талисман. Надо глянуть, какой талисман у нас в Челябинске".

Но в целом Хохуля заставил россиян умилиться. Некоторые даже восхитились задумкой калужского ведомства:

"Это. Слишком. Прекрасно. Бриллиант человеческой мысли и труда. У нас самые топовые маскоты в стране", "Такие символы как Хохуля, Хлопик и Тульский пряник-спасатель - это отражение нашей самобытности! За многие вещи могу промолчать, но за сохранение Хохули подпишу, где скажите".

А некоторые посочувствовали экогерою, увидев в нем себя сегодня (всегда):

"Все мы сегодня немного Хохуля".

Безумный мир,Фото,Минприроды,МЧС,
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