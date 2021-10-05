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"Уходим в каменный век": как интернет шутил над падением Facebook и Instagram

Дарья Амосова
3 часа назад

Вечером 4 октября по московскому времени произошел крупнейший с 2008 года сбой Facebook. Перестали работать Instagram и WhatsApp, принадлежащие компании, наблюдались сбои в работе Gmail, Netflix, YouTube и других сайтов. "Рамблер" собрал мемы пользователей, которые успели перебраться в Telegram и Twitter.

Вечером 4 октября по московскому времени произошел крупнейший с 2008 года сбой Facebook.
1/10 Вечером 4 октября по московскому времени произошел крупнейший с 2008 года сбой Facebook.
Фото: Twitter
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Во время неполадок в Instagram и WhatsApp пользователи перешли в Telegram. За несколько часов мессенджер скачали миллионы человек.
2/10 Во время неполадок в Instagram и WhatsApp пользователи перешли в Telegram. За несколько часов мессенджер скачали миллионы человек.
Фото: Twitter
Пользователи перешли также в Twitter и старые добрые соцсети — "ВКонтакте", "Одноклассники" и даже "аську".
3/10 Пользователи перешли также в Twitter и старые добрые соцсети — "ВКонтакте", "Одноклассники" и даже "аську".
Фото: Twitter
Активность в Twitter достигла пика, и соцсеть быстро ввела хештег и специальный смайлик — #InternetShutDown.
4/10 Активность в Twitter достигла пика, и соцсеть быстро ввела хештег и специальный смайлик — #InternetShutDown.
Фото: Twitter
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Основатель Facebook Марк Цукерберг принес извинения за многочасовой сбой.
5/10 Основатель Facebook Марк Цукерберг принес извинения за многочасовой сбой.
Фото: Twitter
"Цукерберг прямо сейчас".
6/10 "Цукерберг прямо сейчас".
Фото: Twitter
Кроме того, наблюдались сбои в работе Gmail, Netflix и YouTube. Некоторые пользователи решили, что это начало интернет-апокалипсиса.
7/10 Кроме того, наблюдались сбои в работе Gmail, Netflix и YouTube. Некоторые пользователи решили, что это начало интернет-апокалипсиса.
Фото: Twitter
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Что, впрочем, не помешало пользователям делать мемы. "Пользователи Twitter — пользователи мессенджеров, WhatsApp, Instagram, Facebook".
8/10 Что, впрочем, не помешало пользователям делать мемы. "Пользователи Twitter — пользователи мессенджеров, WhatsApp, Instagram, Facebook".
Фото: Twitter
Фейковый аккаунт Марка Цукерберга: "Не волнуйтесь, пользователи, ситуация под Контролем".
9/10 Фейковый аккаунт Марка Цукерберга: "Не волнуйтесь, пользователи, ситуация под Контролем".
Фото: Twitter
Как выглядел интернет 4 октября.
10/10 Как выглядел интернет 4 октября.
Фото: Twitter

Глобальный сбой произошел работе Facebook и принадлежащим соцсети компаний — Instagram и WhatsApp. Соцсети не работали примерно 6 часов, пользователи жаловались, что публикации и сообщения перестали открываться. Сбой повлиял на работу внутренней системы безопасности Facebook: работники не смогли пройти в офис по пропускам.

Во время неполадок в Instagram и WhatsApp пользователи перешли в Telegram. За пару часов мессенджер установили несколько миллионов человек. Также пользователи вспомнили старые добрые соцсети — "ВКонтакте", "Одноклассники" и даже "аську". Наибольшая активность пользователей наблюдалась в Twitter: соцсеть быстро ввела хештег #InternetShutDown ("отключка интернета") и специальный смайлик.

Кроме того, наблюдались сбои в работе Gmail, Netflix, YouTube и других сайтов. Возникли проблемы в работе американских сотовых операторов и сайтов авиакомпаний. Некоторые пользователи решили, что это начало интернет-апокалипсиса. Однако эксперты объяснили перебои наплывом посетителей, которые резко начали смотреть видео, фильмы и интересоваться другими способами общения.

Основатель Facebook Марк Цукерберг принес извинения за многочасовой сбой. В блоге Facebook компания объяснила неполадки ошибочным изменением конфигурации.

«Простите за сегодняшние неполадки. Я знаю, насколько вы полагаетесь на наши сервисы, чтобы оставаться на связи с близкими людьми», — написал Цукерберг на своей странице в Facebook.

Технический директор Facebook Майк Шропфер предупредил, что на восстановление систем уйдет неопределенное время.

Безумный мир,Фото,Марк Цукерберг,Netflix,
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