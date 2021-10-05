Вечером 4 октября по московскому времени произошел крупнейший с 2008 года сбой Facebook. Перестали работать Instagram и WhatsApp, принадлежащие компании, наблюдались сбои в работе Gmail, Netflix, YouTube и других сайтов. "Рамблер" собрал мемы пользователей, которые успели перебраться в Telegram и Twitter.

1/10 Вечером 4 октября по московскому времени произошел крупнейший с 2008 года сбой Facebook. Фото: Twitter Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/10 Во время неполадок в Instagram и WhatsApp пользователи перешли в Telegram. За несколько часов мессенджер скачали миллионы человек. Фото: Twitter 3/10 Пользователи перешли также в Twitter и старые добрые соцсети — "ВКонтакте", "Одноклассники" и даже "аську". Фото: Twitter 4/10 Активность в Twitter достигла пика, и соцсеть быстро ввела хештег и специальный смайлик — #InternetShutDown. Фото: Twitter Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/10 Основатель Facebook Марк Цукерберг принес извинения за многочасовой сбой. Фото: Twitter 6/10 "Цукерберг прямо сейчас". Фото: Twitter 7/10 Кроме того, наблюдались сбои в работе Gmail, Netflix и YouTube. Некоторые пользователи решили, что это начало интернет-апокалипсиса. Фото: Twitter Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/10 Что, впрочем, не помешало пользователям делать мемы. "Пользователи Twitter — пользователи мессенджеров, WhatsApp, Instagram, Facebook". Фото: Twitter 9/10 Фейковый аккаунт Марка Цукерберга: "Не волнуйтесь, пользователи, ситуация под Контролем". Фото: Twitter 10/10 Как выглядел интернет 4 октября. Фото: Twitter

Глобальный сбой произошел работе Facebook и принадлежащим соцсети компаний — Instagram и WhatsApp. Соцсети не работали примерно 6 часов, пользователи жаловались, что публикации и сообщения перестали открываться. Сбой повлиял на работу внутренней системы безопасности Facebook: работники не смогли пройти в офис по пропускам.

Во время неполадок в Instagram и WhatsApp пользователи перешли в Telegram. За пару часов мессенджер установили несколько миллионов человек. Также пользователи вспомнили старые добрые соцсети — "ВКонтакте", "Одноклассники" и даже "аську". Наибольшая активность пользователей наблюдалась в Twitter: соцсеть быстро ввела хештег #InternetShutDown ("отключка интернета") и специальный смайлик.

Кроме того, наблюдались сбои в работе Gmail, Netflix, YouTube и других сайтов. Возникли проблемы в работе американских сотовых операторов и сайтов авиакомпаний. Некоторые пользователи решили, что это начало интернет-апокалипсиса. Однако эксперты объяснили перебои наплывом посетителей, которые резко начали смотреть видео, фильмы и интересоваться другими способами общения.

Основатель Facebook Марк Цукерберг принес извинения за многочасовой сбой. В блоге Facebook компания объяснила неполадки ошибочным изменением конфигурации.

«Простите за сегодняшние неполадки. Я знаю, насколько вы полагаетесь на наши сервисы, чтобы оставаться на связи с близкими людьми», — написал Цукерберг на своей странице в Facebook.