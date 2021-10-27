В твиттере набирает популярность необычный тренд: пользователи публикуют негативные фотографии любимых шоу, музыкантов и даже еды, а затем предполагают, как бы звучали их «злые» версии.

1/10 Суть мема довольно проста: нужно взять известного музыканта, фильм, героя, книгу, историческое событие... Фото: Twitter Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/10 ...затем инвертировать или сделать ярче цвета на картинке... Фото: Twitter 3/10 ...а смысл картинки поменять на ровно противоположное. Например, «Я устал, я ухожу» Ельцина становится «Я отдохнул, я остаюсь». Фото: Twitter 4/10 Так, «Зачарованные» превратились в «Разочарованных»... Фото: Twitter Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/10 Герои сериала «Друзья» стали «Врагами»... Фото: Twitter 6/10 «Офис» поменялся на «Удаленку»... Фото: Twitter 7/10 Земфира предлагает съесть горькие помидоры... Фото: Twitter Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/10 ...а Верка Сердючка поет, что «все будет плохо». Фото: Twitter 9/10 Картинки чаще всего дополнены подписью «Evil [...] be like» — «Злой [...] типа такой». На картинке: «Злая "Дюна — это типа "Водный мир""». Фото: Twitter 10/10 Тренд начался в Facebook в сентябре 2021 года и за месяц дошел до мирового Twitter-а. Фото: Twitter

Суть мема довольно проста. Нужно взять известного музыканта, фильм, героя, книгу, историческое событие — что угодно узнаваемое. Затем надо инвертировать цвета или сделать их ярче, а смысл картинки поменять на ровно противоположное. Например, «Я устал, я ухожу» Ельцина становится «Я отдохнул, я остаюсь».

Так «Друзья» превратились во «Врагов», «Зачарованные» в «Разочарованных», «Офис» в «Удаленку». Земфира предлагает съесть «горькие помидоры», а не сладкие апельсины, Верка Сердючка поет, что «все будет плохо», Басков становится брюнетом.

Картинки чаще всего дополнены подписью «Evil [...] be like» — «Злой [...] типа такой».