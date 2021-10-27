Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+16° в 
USD 69.81EUR 81.03BRENT 84.26
Войти в почту

Злая Земфира: в соцсетях делают мемы про знаменитостей «наоборот»

Дарья Амосова
2 часа назад

В твиттере набирает популярность необычный тренд: пользователи публикуют негативные фотографии любимых шоу, музыкантов и даже еды, а затем предполагают, как бы звучали их «злые» версии.

Суть мема довольно проста: нужно взять известного музыканта, фильм, героя, книгу, историческое событие...
1/10 Суть мема довольно проста: нужно взять известного музыканта, фильм, героя, книгу, историческое событие...
Фото: Twitter
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
...затем инвертировать или сделать ярче цвета на картинке...
2/10 ...затем инвертировать или сделать ярче цвета на картинке...
Фото: Twitter
...а смысл картинки поменять на ровно противоположное. Например, «Я устал, я ухожу» Ельцина становится «Я отдохнул, я остаюсь».
3/10 ...а смысл картинки поменять на ровно противоположное. Например, «Я устал, я ухожу» Ельцина становится «Я отдохнул, я остаюсь».
Фото: Twitter
Так, «Зачарованные» превратились в «Разочарованных»...
4/10 Так, «Зачарованные» превратились в «Разочарованных»...
Фото: Twitter
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Герои сериала «Друзья» стали «Врагами»...
5/10 Герои сериала «Друзья» стали «Врагами»...
Фото: Twitter
«Офис» поменялся на «Удаленку»...
6/10 «Офис» поменялся на «Удаленку»...
Фото: Twitter
Земфира предлагает съесть горькие помидоры...
7/10 Земфира предлагает съесть горькие помидоры...
Фото: Twitter
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
...а Верка Сердючка поет, что «все будет плохо».
8/10 ...а Верка Сердючка поет, что «все будет плохо».
Фото: Twitter
Картинки чаще всего дополнены подписью «Evil [...] be like» — «Злой [...] типа такой». На картинке: «Злая "Дюна — это типа "Водный мир""».
9/10 Картинки чаще всего дополнены подписью «Evil [...] be like» — «Злой [...] типа такой». На картинке: «Злая "Дюна — это типа "Водный мир""».
Фото: Twitter
Тренд начался в Facebook в сентябре 2021 года и за месяц дошел до мирового Twitter-а.
10/10 Тренд начался в Facebook в сентябре 2021 года и за месяц дошел до мирового Twitter-а.
Фото: Twitter

Суть мема довольно проста. Нужно взять известного музыканта, фильм, героя, книгу, историческое событие — что угодно узнаваемое. Затем надо инвертировать цвета или сделать их ярче, а смысл картинки поменять на ровно противоположное. Например, «Я устал, я ухожу» Ельцина становится «Я отдохнул, я остаюсь».

Так «Друзья» превратились во «Врагов», «Зачарованные» в «Разочарованных», «Офис» в «Удаленку». Земфира предлагает съесть «горькие помидоры», а не сладкие апельсины, Верка Сердючка поет, что «все будет плохо», Басков становится брюнетом.

Картинки чаще всего дополнены подписью «Evil [...] be like» — «Злой [...] типа такой».

Тренд начался в Facebook: первая подобная картинка появилась в сентябре 2021 на странице с мемами Pains of Hell Wellness Clinic. На картинке изображен общественный деятель и активист Мартин Лютер Кинг. Изображение подписано фразой «Злой МЛК типа такой: „У меня кошмар“» (отсылка к знаменитой речи «У меня есть мечта»).

Безумный мир,Фото,Мартин Лютер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители