В твиттере набирает популярность необычный тренд: пользователи публикуют негативные фотографии любимых шоу, музыкантов и даже еды, а затем предполагают, как бы звучали их «злые» версии.
Суть мема довольно проста. Нужно взять известного музыканта, фильм, героя, книгу, историческое событие — что угодно узнаваемое. Затем надо инвертировать цвета или сделать их ярче, а смысл картинки поменять на ровно противоположное. Например, «Я устал, я ухожу» Ельцина становится «Я отдохнул, я остаюсь».
Так «Друзья» превратились во «Врагов», «Зачарованные» в «Разочарованных», «Офис» в «Удаленку». Земфира предлагает съесть «горькие помидоры», а не сладкие апельсины, Верка Сердючка поет, что «все будет плохо», Басков становится брюнетом.
Картинки чаще всего дополнены подписью «Evil [...] be like» — «Злой [...] типа такой».
Тренд начался в Facebook: первая подобная картинка появилась в сентябре 2021 на странице с мемами Pains of Hell Wellness Clinic. На картинке изображен общественный деятель и активист Мартин Лютер Кинг. Изображение подписано фразой «Злой МЛК типа такой: „У меня кошмар“» (отсылка к знаменитой речи «У меня есть мечта»).