Первые дни зимы в России сложно принять — большая часть страны понимает, что впереди нас ждут темные, холодные месяцы. В этом году все усложняется пандемией коронавируса, тем более, что в последние дни все СМИ трубят о новом омикрон-штамме. Границы закрыты, вакцинация продолжается, экономика страдает - казалось бы, остается только грустить и размышлять о жизни.