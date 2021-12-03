Первые дни зимы в России сложно принять — большая часть страны понимает, что впереди нас ждут темные, холодные месяцы. В этом году все усложняется пандемией коронавируса, тем более, что в последние дни все СМИ трубят о новом омикрон-штамме. Границы закрыты, вакцинация продолжается, экономика страдает - казалось бы, остается только грустить и размышлять о жизни.
Но юмор спасает все, а у россиян, как известно, с чувством юмора все в порядке. Оказывается, практически во всем можно найти, над чем посмеяться.
Самые популярные мемы первых дней декабря — в подборке "Рамблера".