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54 минуты назад

Белые ходоки и конец света: над чем смеются россияне в первые дни зимы

Первые дни зимы в России сложно принять — большая часть страны понимает, что впереди нас ждут темные, холодные месяцы. В этом году все усложняется пандемией коронавируса, тем более, что в последние дни все СМИ трубят о новом омикрон-штамме. Границы закрыты, вакцинация продолжается, экономика страдает - казалось бы, остается только грустить и размышлять о жизни.

Первые дни зимы в России. Впереди непростые месяца. Можно начинать грустить...
1/8 Первые дни зимы в России. Впереди непростые месяца. Можно начинать грустить...
Фото: Соцсети
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А можно подойти к ситуации с юмором.
2/8 А можно подойти к ситуации с юмором.
Фото: Соцсети
С новогодним настроением в этом году чуть сложнее
3/8 С новогодним настроением в этом году чуть сложнее
Фото: Соцсети
Но все понимают, что их ждет через месяц.
4/8 Но все понимают, что их ждет через месяц.
Фото: Соцсети
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Кризис 2008 года кажется сейчас чем-то очень ллегким.
5/8 Кризис 2008 года кажется сейчас чем-то очень ллегким.
Фото: Соцсети
Русской изобретательности нет границ.
6/8 Русской изобретательности нет границ.
Фото: Соцсети
Женщинам тоже не хватает внимательности.
7/8 Женщинам тоже не хватает внимательности.
Фото: Соцсети
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Что ж...
8/8 Что ж...
Фото: Соцсети

Но юмор спасает все, а у россиян, как известно, с чувством юмора все в порядке. Оказывается, практически во всем можно найти, над чем посмеяться.

Самые популярные мемы первых дней декабря — в подборке "Рамблера".

Безумный мир,Фото,
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