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2 часа назад

Дотянуть до Нового года: самые смешные мемы

До Нового года осталось чуть больше 10 дней, а подарки еще не куплены, меню на 31 декабря не составлено и планы на 2021 год так и не выполнены. Знакомо? «Рамблер» собрал жизненные мемы, которые поднимут настроение и помогут дотянуть до праздников.

1/12 В социальных сетях активно шутят про «две последние нервные клетки», которые каким-то чудом все еще держатся, горящие дедлайны, которые поджимают со всех сторон, и вспоминают уходящий 2021 год, который подбросил немало испытаний на прочность каждому из нас.
Фото: Кадр из фильма «Пережить Рождество»
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2/12 Всем иногда нужен такой адвент-календарь...
Фото: Социальные сети
3/12 И поторопитесь, до Нового года осталось 11 дней.
Фото: Социальные сети
4/12 Планы на ближайшие выходные: нарядить елку, как получится, и отмечать наступающие праздники.
Фото: Социальные сети
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5/12 А вот и приятная компания на вечер нарисовалась.
Фото: Социальные сети
6/12 Все мы немного Дженнифер Энистон.
Фото: Социальные сети
7/12 А потом еще страдаешь, пока делаешь вид, что работаешь...
Фото: Социальные сети
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8/12 Не отказались бы сейчас от собственной группы поддержки.
Фото: Социальные сети
9/12 Последние дни перед Новым годом никому просто не даются.
Фото: Социальные сети
10/12 Но мы все еще держим удар и даже не думаем сдаваться.
Фото: Социальные сети
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11/12 А может и думаем, но только в минуты слабости...
Фото: Социальные сети
12/12 Успокаиваем себя тем, что совсем скоро зажжем бенгальские огни и чокнемся бокалами с шампанским под бой курантов.
Фото: Социальные сети

Пользователи подбадривают друг друга всеми возможными способами: так, в социальных сетях активно шутят про «две последние нервные клетки», которые каким-то чудом все еще держатся, горящие дедлайны, которые поджимают со всех сторон, и вспоминают уходящий 2021 год, который подбросил немало испытаний на прочность каждому из нас. В ход пошли и картинки с котятами, которые жалеют своих хозяев, и кадры из фильмов, знакомых миллионам зрителей, и просто жизненный цитаты, которые бьют не в бровь, а в глаз.

Безумный мир,Фото,
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