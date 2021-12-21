Дотянуть до Нового года: самые смешные мемы

До Нового года осталось чуть больше 10 дней, а подарки еще не куплены, меню на 31 декабря не составлено и планы на 2021 год так и не выполнены. Знакомо? «Рамблер» собрал жизненные мемы, которые поднимут настроение и помогут дотянуть до праздников.

В социальных сетях активно шутят про «две последние нервные клетки», которые каким-то чудом все еще держатся, горящие дедлайны, которые поджимают со всех сторон, и вспоминают уходящий 2021 год, который подбросил немало испытаний на прочность каждому из нас.

Пользователи подбадривают друг друга всеми возможными способами: так, в социальных сетях активно шутят про «две последние нервные клетки», которые каким-то чудом все еще держатся, горящие дедлайны, которые поджимают со всех сторон, и вспоминают уходящий 2021 год, который подбросил немало испытаний на прочность каждому из нас. В ход пошли и картинки с котятами, которые жалеют своих хозяев, и кадры из фильмов, знакомых миллионам зрителей, и просто жизненный цитаты, которые бьют не в бровь, а в глаз.