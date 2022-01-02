Самые ужасные коллеги в мире: фото

В новогодние праздники 10 дней хочется ни о чем не думать, особенно о работе и коллегах. Максимум — отделаться сухим поздравлением в рабочем чате или отправить веселую новогоднюю открытку 31 декабря. И это если с коллегами более менее повезло, а если — нет, и ваши офисные соседи ужасны?

«Коллега привел собаку в офис. Собака сделала это, коллега говорит: "Я очень занят, так что может кто-нибудь другой уберет это"».

«У нас были пончики на работе, и я наблюдал, как коллега откусил два кусочка от этого пончика и положил обратно в коробку».

Кажется, у каждого на работе человек, в кружке которого развивается новая жизнь, но его это не смущает. Или коллега, который тайно ест чужую еду из холодильника, но все уже спалили, что это он. Пользователи социальных сетей решили высказаться и поделились снимками, которые характеризуют их неприятных коллег. За код накипело так, что надо выговориться!