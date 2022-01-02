Самые ужасные коллеги в мире: фото

В новогодние праздники 10 дней хочется ни о чем не думать, особенно о работе и коллегах. Максимум — отделаться сухим поздравлением в рабочем чате или отправить веселую новогоднюю открытку 31 декабря. И это если с коллегами более менее повезло, а если — нет, и ваши офисные соседи ужасны?
Кажется, у каждого на работе человек, в кружке которого развивается новая жизнь, но его это не смущает. Или коллега, который тайно ест чужую еду из холодильника, но все уже спалили, что это он. Пользователи социальных сетей решили высказаться и поделились снимками, которые характеризуют их неприятных коллег. За код накипело так, что надо выговориться!
Фекалии собак, виноградная лоза над столом, криво припаркованные машины. Смотрите снимки о самых ужасных коллегах в галерее "Рамблера".