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3 часа назад

Самые ужасные коллеги в мире: фото

В новогодние праздники 10 дней хочется ни о чем не думать, особенно о работе и коллегах. Максимум — отделаться сухим поздравлением в рабочем чате или отправить веселую новогоднюю открытку 31 декабря. И это если с коллегами более менее повезло, а если — нет, и ваши офисные соседи ужасны?

1/12 «В моем офисе коллега уже много лет выращивает эту виноградную лозу. Не всем это по душе».
Фото: Соцсети
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2/12 «Я работаю в офисе полном садистов».
Фото: Соцсети
3/12 «Мой пассивно-агрессивный коллега заметил, как я закрыл приоткрытый ящик на пути в уборную... Возвращаясь, я увидел это».
Фото: Соцсети
4/12 «Как они паркуют свои машины».
Фото: Соцсети
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5/12 «У нас были пончики на работе, и я наблюдал, как коллега откусил два кусочка от этого пончика и положил обратно в коробку».
Фото: Соцсети
6/12 «Этот парень на моей работе никогда не пьет кока-колу целиком».
Фото: Соцсети
7/12 «Пришлось использовать телефон коллеги. Вот как выглядит его телефонный провод».
Фото: Соцсети
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8/12 «Кружка моего соседа в офисе».
Фото: Соцсети
9/12 «Коллеги не знают, как работают кулеры».
Фото: Соцсети
10/12 «Коллега привел собаку в офис. Собака сделала это, коллега говорит: "Я очень занят, так что может кто-нибудь другой уберет это"».
Фото: Соцсети
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11/12 «Мой коллега имеет склонность проливать свои хлопья, выходя из кухни утром, и просто оставлять их там. Я сделал это современным искусством».
Фото: Соцсети
12/12 «Рабочий стол компьютера моего коллеги».
Фото: Соцсети

Кажется, у каждого на работе человек, в кружке которого развивается новая жизнь, но его это не смущает. Или коллега, который тайно ест чужую еду из холодильника, но все уже спалили, что это он. Пользователи социальных сетей решили высказаться и поделились снимками, которые характеризуют их неприятных коллег. За код накипело так, что надо выговориться!

Фекалии собак, виноградная лоза над столом, криво припаркованные машины. Смотрите снимки о самых ужасных коллегах в галерее "Рамблера".

Безумный мир,Фото,
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