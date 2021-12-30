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1 час назад

«Маски-шоу»: когда все вокруг не то, чем кажется

Маскировка — ценный навык в дикой природе. Она позволяет скрываться от врагов, копировать их облик или наоборот незаметно подкрадываться к жертве, сливаясь с окружающим пейзажем. Поэтому в джунглях безобидная ветка или заурядный листок часто таят реальную опасность. Но случайная мимикрия свойственна не только животным, но и людям и даже предметам.

1/13 Игра: найди попугая. Не видите? А он есть.
Фото: Соцсети
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2/13 В черном-черном кресле живет черный-черный кот.
Фото: Соцсети
3/13 С таким навигатором точно не заблудишься.
Фото: Соцсети
4/13 Я не щенок, я медвежонок!
Фото: Соцсети
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5/13 А вот Умка знал, что нужно закрывать нос лапой, тогда маскировка будет идеальной.
Фото: Соцсети
6/13 «Моя чашка полна молока, но выглядит будто она перевернута»
Фото: Соцсети
7/13 Просто очень большая утка.
Фото: Соцсети
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8/13 «Скоро мы получим новую кухонную столешницу. Делать бутерброды станет проще»
Фото: Соцсети
9/13 Зазеркалье ближе, чем мы думаем.
Фото: Соцсети
10/13 Хвост виляет собакой?
Фото: Соцсети
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11/13 Иногда маскировка нужна, даже если просто идешь за покупками. Но такой пуховик - надежная защита в продуктовом магазине.
Фото: Соцсети
12/13 Найдите кота хотя бы с третьей попытки.
Фото: Соцсети
13/13 Будущий идеальный охотник в асфальтовых джунглях.
Фото: Соцсети

«Рамблер» собрал фотографии с нечаянной и нарочной маскировкой. Эти снимки доказывают, что иногда природа любит подшутить над нами. А иногда обстоятельства складываются самым причудливым образом.

Безумный мир,Фото,
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