«Маски-шоу»: когда все вокруг не то, чем кажется

Маскировка — ценный навык в дикой природе. Она позволяет скрываться от врагов, копировать их облик или наоборот незаметно подкрадываться к жертве, сливаясь с окружающим пейзажем. Поэтому в джунглях безобидная ветка или заурядный листок часто таят реальную опасность. Но случайная мимикрия свойственна не только животным, но и людям и даже предметам.