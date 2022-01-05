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1 час назад

Реальные случаи "сбоя в матрице" в жизни

"Сбоем в матрице" обычно называют явление, когда в обычной жизни встречаются два человека, которые одеты и выглядят одинаково. Это выражение стало мемом спустя несколько лет после появления фильма "Матрица". В одной из сцен Нео, герой Киану Ривза, увидел двух черных кошек, это объяснялось сбоем в матрице.

1/11 Они даже читают одинаковую газету. Возможно, на одной и той же странице.
Фото: Соцсети
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2/11 Вряд ли две эти пожилые пары сговаривались между собой перед ужином.
Фото: Соцсети
3/11 Иногда от таких совпадений становится страшно.
Фото: Соцсети
4/11 Хочется верить, что эти женщины просто живут рядом с магазином, где была распродажа этих платьев.
Фото: Соцсети
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5/11 «Мой водитель Uber был более стройной, крутой, усатой версией меня самого».
Фото: Соцсети
6/11 А говорят, что мода помогает выделяться.
Фото: Соцсети
7/11 «Парень играет за обе команды и наблюдает за этим с трибуны».
Фото: Соцсети
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8/11 «Путешествие во времени в гипермаркете».
Фото: Соцсети
9/11 «Ждать очереди и видеть свое будущее».
Фото: Соцсети
10/11 «Они сказали мне, что я "найду себя" в Таиланде».
Фото: Соцсети
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11/11 «Я в поезде, и эти две дамы выглядят одинаково, но совершенно не знают друг друга... Странно».
Фото: Соцсети

С тех пор этим выражением называют одинаковых людей, ложные воспоминания и даже дежавю, в общем все, что выбивает людей из реальности, заставляя думать, что они в матрице, как в фильме братьев Вачовски.

Самые необычайные случаи "сбоя в матрице" — в галерее "Рамблера".

Безумный мир,Фото,Киану Ривз,
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