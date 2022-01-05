Реальные случаи "сбоя в матрице" в жизни

"Сбоем в матрице" обычно называют явление, когда в обычной жизни встречаются два человека, которые одеты и выглядят одинаково. Это выражение стало мемом спустя несколько лет после появления фильма "Матрица". В одной из сцен Нео, герой Киану Ривза, увидел двух черных кошек, это объяснялось сбоем в матрице.
С тех пор этим выражением называют одинаковых людей, ложные воспоминания и даже дежавю, в общем все, что выбивает людей из реальности, заставляя думать, что они в матрице, как в фильме братьев Вачовски.
Самые необычайные случаи "сбоя в матрице" — в галерее "Рамблера".