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1 час назад

«Не дай бог приснятся»: жуткие снежные фигуры, которые реально пугают

Снежные фигуры на площадях города могут быть красивыми и искусными, но и иногда они бывают пугающими. «Рамблер» собрал несколько жутких примеров народного творчества.

1/7 Дед Мороз, который будет являться вам в кошмарах.
Фото: Соцсети
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2/7 И его старший брат, обливший себя морковным соком.
Фото: Соцсети
3/7 Русалочка выглядит неплохо: объемная копна волос, красивые глаза. Но что с телом и хвостом?
Фото: Соцсети
4/7 31 декабря все мы немного эта Снегурочка.
Фото: Соцсети
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5/7 А тут вполне милый снеговик. Но увидеть его в ночи, наверное, будет страшно.
Фото: Соцсети
6/7 Этот пес видел что-то, что не стоит видеть никому.
Фото: Соцсети
7/7 Снегурочка и ее друг — собачка-Чебурашка.
Фото: Соцсети

В начале и середине декабря многие украшают дворы собственных домов самодельными снежными фигурами. Скульптуры лепят из снега и заливают в конце водой, чтобы снеговики и Снегурочки не развалились и держали форму. Фигуры красят акварелью или гуашью, украшают морковками и палочками.

Но что-то идет не так: например, резко теплеет, и фигуры тают. Или краска слезает слишком быстро. Или изначально у скульптуры были непропорциональные размеры. В любом случае, когда проходишь мимо них ночью, по спине ползут мурашки.

В соцсетях пользователи делятся фотографиями снежных фигур, которые выглядят мягко говоря жутко.

«Вроде и красиво, а вроде и страшно», «Нет, ну это странно», «Пять за идею, тройка за реализацию», «Как будто краской чихнули», «Не дай бог приснятся», — комментарии из соцсетей.

Впрочем, не все считают, что фигуры получились жуткими. Скульптуры из снега делают не профессионалы, а дети или простые жители дома. Главное — старание!

«Ну почему ужас-то? Как люди смогли, так и сделали, некоторые даже ничего — прикольные», «Молодцы!», «Здорово, что украшают!», — комментарии из соцсетей.

Безумный мир,Фото,
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