Снежные фигуры на площадях города могут быть красивыми и искусными, но и иногда они бывают пугающими. «Рамблер» собрал несколько жутких примеров народного творчества.

1/7 Дед Мороз, который будет являться вам в кошмарах. Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 И его старший брат, обливший себя морковным соком. Фото: Соцсети 3/7 Русалочка выглядит неплохо: объемная копна волос, красивые глаза. Но что с телом и хвостом? Фото: Соцсети 4/7 31 декабря все мы немного эта Снегурочка. Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 А тут вполне милый снеговик. Но увидеть его в ночи, наверное, будет страшно. Фото: Соцсети 6/7 Этот пес видел что-то, что не стоит видеть никому. Фото: Соцсети 7/7 Снегурочка и ее друг — собачка-Чебурашка. Фото: Соцсети

В начале и середине декабря многие украшают дворы собственных домов самодельными снежными фигурами. Скульптуры лепят из снега и заливают в конце водой, чтобы снеговики и Снегурочки не развалились и держали форму. Фигуры красят акварелью или гуашью, украшают морковками и палочками.

Но что-то идет не так: например, резко теплеет, и фигуры тают. Или краска слезает слишком быстро. Или изначально у скульптуры были непропорциональные размеры. В любом случае, когда проходишь мимо них ночью, по спине ползут мурашки.

В соцсетях пользователи делятся фотографиями снежных фигур, которые выглядят мягко говоря жутко.

«Вроде и красиво, а вроде и страшно», «Нет, ну это странно», «Пять за идею, тройка за реализацию», «Как будто краской чихнули», «Не дай бог приснятся», — комментарии из соцсетей.

Впрочем, не все считают, что фигуры получились жуткими. Скульптуры из снега делают не профессионалы, а дети или простые жители дома. Главное — старание!