Снежные фигуры на площадях города могут быть красивыми и искусными, но и иногда они бывают пугающими. «Рамблер» собрал несколько жутких примеров народного творчества.
В начале и середине декабря многие украшают дворы собственных домов самодельными снежными фигурами. Скульптуры лепят из снега и заливают в конце водой, чтобы снеговики и Снегурочки не развалились и держали форму. Фигуры красят акварелью или гуашью, украшают морковками и палочками.
Но что-то идет не так: например, резко теплеет, и фигуры тают. Или краска слезает слишком быстро. Или изначально у скульптуры были непропорциональные размеры. В любом случае, когда проходишь мимо них ночью, по спине ползут мурашки.
В соцсетях пользователи делятся фотографиями снежных фигур, которые выглядят мягко говоря жутко.
«Вроде и красиво, а вроде и страшно», «Нет, ну это странно», «Пять за идею, тройка за реализацию», «Как будто краской чихнули», «Не дай бог приснятся», — комментарии из соцсетей.
Впрочем, не все считают, что фигуры получились жуткими. Скульптуры из снега делают не профессионалы, а дети или простые жители дома. Главное — старание!
«Ну почему ужас-то? Как люди смогли, так и сделали, некоторые даже ничего — прикольные», «Молодцы!», «Здорово, что украшают!», — комментарии из соцсетей.