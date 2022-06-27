Не знаю, сколько еще выдержу: что происходит с россиянами из-за жары

В Россию пришла аномальная жара, и остается спасаться только литрами прохладной воды, кондиционерами, и, конечно же, мемами.
Неделя в Москве ожидается жаркой и без осадков, передышка от изнуряющей жары возможна только по ночам, рассказали в столичном метеобюро, поэтому расслабляться не стоит.
Вот несколько советов, как пережить жару в каменных джунглях. Старайтесь в такую погоду носить только светлые вещи, ведь, как известно, белый цвет отражает солнечные лучи.
Чтобы охладить помещение, повесьте влажные шторы и откройте окно. Так, воздух, проникающий в комнату, будет остывать, а занавески предотвратят попадание в дом солнечных лучей.
Чтобы снизить выработку тепла в помещении, сделайте поменьше яркость монитора и отключайте компьютер, когда отходите даже на несколько минут.
Острая пища помогает не только избавиться от вредных микробов, но и остудить организм. Так, например, в перце чили содержится капсаицин, который заставляет нас сильнее потеть, тем самым остужая организм.