Не знаю, сколько еще выдержу: что происходит с россиянами из-за жары

В Россию пришла аномальная жара, и остается спасаться только литрами прохладной воды, кондиционерами, и, конечно же, мемами.

1/15 В Россию пришла аномальная жара, и остается спасаться только литрами прохладной воды, кондиционерами, и, конечно же, мемами. Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/15 И смешно, и грустно... Фото: Соцсети 3/15 Часы, проведенные возле зеркала перед выходом из дома, в такую жару считаются напрасно потраченными: от изящных локонов и даже легкого макияжа спустя пять минут не остается и следа. Фото: Соцсети 4/15 Я/мы страдающие котики. Жмемся ближе к вентиляторам и кондиционерам и мечтаем о спасительной прохладе. Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/15 Что правда, то правда... Фото: Соцсети 6/15 Не смогли пройти мимо этого мема, до сих пор глупо хихикаем, натыкаясь на него. Фото: Соцсети 7/15 Жара жарой, а рабочие понедельники, к сожалению, никто не отменял. Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/15 Кажется, готам на время аномальной жары стоит перейти на светлую сторону (одежды). Фото: Соцсети 9/15 Все мы в огне (и горят не только дедлайны). Фото: Соцсети 10/15 Отельный вид пыток в такую жару — общественный транспорт. Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/15 Прорвемся, друзья, обязательно прорвемся. Потом осенью будете жаловаться, что опять начались сплошные дожди и вам не хватает солнечных лучей. Фото: Соцсети 12/15 Ненавязчиво напоминаем, что в такую жару надо обязательно пить больше жидкости. Фото: Соцсети 13/15 Мы бы тоже не отказались сейчас нырнуть в бочку с прохладной водой. Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 14/15 Немного о том, как важно не забывать о головных уборах. Фото: Соцсети 15/15 В такую жару что мылся, что не мылся, все равно. Фото: Соцсети

Неделя в Москве ожидается жаркой и без осадков, передышка от изнуряющей жары возможна только по ночам, рассказали в столичном метеобюро, поэтому расслабляться не стоит.

Вот несколько советов, как пережить жару в каменных джунглях. Старайтесь в такую погоду носить только светлые вещи, ведь, как известно, белый цвет отражает солнечные лучи.

Чтобы охладить помещение, повесьте влажные шторы и откройте окно. Так, воздух, проникающий в комнату, будет остывать, а занавески предотвратят попадание в дом солнечных лучей.

Чтобы снизить выработку тепла в помещении, сделайте поменьше яркость монитора и отключайте компьютер, когда отходите даже на несколько минут.