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2 часа назад

Не знаю, сколько еще выдержу: что происходит с россиянами из-за жары

Мира Маркина

В Россию пришла аномальная жара, и остается спасаться только литрами прохладной воды, кондиционерами, и, конечно же, мемами.

1/15 В Россию пришла аномальная жара, и остается спасаться только литрами прохладной воды, кондиционерами, и, конечно же, мемами.
Фото: Соцсети
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2/15 И смешно, и грустно...
Фото: Соцсети
3/15 Часы, проведенные возле зеркала перед выходом из дома, в такую жару считаются напрасно потраченными: от изящных локонов и даже легкого макияжа спустя пять минут не остается и следа.
Фото: Соцсети
4/15 Я/мы страдающие котики. Жмемся ближе к вентиляторам и кондиционерам и мечтаем о спасительной прохладе.
Фото: Соцсети
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5/15 Что правда, то правда...
Фото: Соцсети
6/15 Не смогли пройти мимо этого мема, до сих пор глупо хихикаем, натыкаясь на него.
Фото: Соцсети
7/15 Жара жарой, а рабочие понедельники, к сожалению, никто не отменял.
Фото: Соцсети
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8/15 Кажется, готам на время аномальной жары стоит перейти на светлую сторону (одежды).
Фото: Соцсети
9/15 Все мы в огне (и горят не только дедлайны).
Фото: Соцсети
10/15 Отельный вид пыток в такую жару — общественный транспорт.
Фото: Соцсети
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11/15 Прорвемся, друзья, обязательно прорвемся. Потом осенью будете жаловаться, что опять начались сплошные дожди и вам не хватает солнечных лучей.
Фото: Соцсети
12/15 Ненавязчиво напоминаем, что в такую жару надо обязательно пить больше жидкости.
Фото: Соцсети
13/15 Мы бы тоже не отказались сейчас нырнуть в бочку с прохладной водой.
Фото: Соцсети
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14/15 Немного о том, как важно не забывать о головных уборах.
Фото: Соцсети
15/15 В такую жару что мылся, что не мылся, все равно.
Фото: Соцсети

Неделя в Москве ожидается жаркой и без осадков, передышка от изнуряющей жары возможна только по ночам, рассказали в столичном метеобюро, поэтому расслабляться не стоит.

Вот несколько советов, как пережить жару в каменных джунглях. Старайтесь в такую погоду носить только светлые вещи, ведь, как известно, белый цвет отражает солнечные лучи.

Чтобы охладить помещение, повесьте влажные шторы и откройте окно. Так, воздух, проникающий в комнату, будет остывать, а занавески предотвратят попадание в дом солнечных лучей.

Чтобы снизить выработку тепла в помещении, сделайте поменьше яркость монитора и отключайте компьютер, когда отходите даже на несколько минут.

Острая пища помогает не только избавиться от вредных микробов, но и остудить организм. Так, например, в перце чили содержится капсаицин, который заставляет нас сильнее потеть, тем самым остужая организм.

Безумный мир,Фото,
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