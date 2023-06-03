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Самые смешные мемы недели: шутки из соцсетей

Современный мир давно переместился в соцсети: мы работаем онлайн, общаемся в сети, делаем покупки и читаем новости. Но и отдыхаем мы, используя социальные сети.

Иногда, чтобы расслабиться после тяжелой рабочей недели, нужно просто полистать ленту: всего несколько веселых картинок могут реально поднять настроение.

Шутки давно переросли из анекдотов в мемы. Они могут быть забавными, смешными или ироничными и помогают людям расслабиться и отвлечься от повседневных забот, а иногда могут быть использованы для передачи определенных идей. Проще говоря, хороший мем может и насмешить, и обратить внимание на проблему, и заставить задуматься и намекнуть на то, что нас волнует.

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"Рамблер" собрал мемы недели, которые шумно обсуждают в российских соцсетях.

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