День кошек: лучшие мемы с пушистиками

1 марта, в день наступления календарной весны, в России чествуют самых ласковых и игривых домашних животных - кошек. Наши пушистики в первую очередь ассоциируются у нас с уютом и лаской. Не зря же в нашей стране существует обычай, что первым в новое жилье должен зайти кот.

Но порой хвостатые творят настолько безумные вещи, что сразу же становятся героями мемов и вирусных видеороликов. Каждый день пользователи интернета, очарованные очередной выходкой своих любимцев, загружают в соцсети и на форумы все новые и новые остроумные изображения с пушистиками.