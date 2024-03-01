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День кошек: лучшие мемы с пушистиками

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Как удивить своего кота и заставить его задуматься о смысле жизни.
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Как удивить своего кота и заставить его задуматься о смысле жизни. 
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1 марта, в день наступления календарной весны, в России чествуют самых ласковых и игривых домашних животных - кошек. Наши пушистики в первую очередь ассоциируются у нас с уютом и лаской. Не зря же в нашей стране существует обычай, что первым в новое жилье должен зайти кот.

Но порой хвостатые творят настолько безумные вещи, что сразу же становятся героями мемов и вирусных видеороликов. Каждый день пользователи интернета, очарованные очередной выходкой своих любимцев, загружают в соцсети и на форумы все новые и новые остроумные изображения с пушистиками.

В честь праздника кошек мы решили собрать самые популярные мемы с котами – в галерее «Рамблера».

Безумный мир
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