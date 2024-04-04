4 апреля – всемирный день крысы, который по всему миру отмечают заводчики этих небольших животных. Несмотря на предубеждения декоративные крысы обладают добрым нравом, привязываются к своему хозяину и любят ласку. Зверек отличается чистоплотностью, а также может похвастаться внушительным интеллектом для своих размеров. Крысы способны выполнять различные трюки, проходить полосы препятствий, играть в мяч и тд.

Несмотря на распространённое в сети мнение декоративные крысы требуют к себе внимательного ухода. Зверькам практически запрещено есть человеческую еду, а также они не могут похвастаться крепким здоровьем.

Тем не менее, даже за свой короткий срок жизни (2-3 года), крысы успевают завоевать любовь хозяев и, наряду с другими домашними животными, часто становятся настоящими звездами интернета.

В честь всемирного дня крысы подборка мемов про этих веселых животных – в галерее «Рамблера».