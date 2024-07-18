«Человейник» грандиозных масштабов: как выглядит самый большой ЖК в мире

Китай уже давно славится проектами, масштабы которых порой действительно шокируют. На этот раз архитекторы Поднебесной спланировали и воплотили в жизнь самый большой дом в мире. В ЖК под названием Regent International Center насчитывается 12 тысяч квартир, а общее количество жильцов превышает 30 тыс. человек. Об этом рассказывает "Российская газета2.

Грандиозный "человейник" находится в деловом центре города Ханчжоу, недалеко от Шанхая. Удобное расположение и невысокая стоимость съемных квартир (около 500 долларов США в месяц) делают этот ЖК крайне притягательным для арендодателей. Кроме того, благодаря шуму в социальных сетях в "человейник" заселились и некоторые знаменитости, что еще больше подогрело интерес у простых граждан.

Дизайнеры также поработали и над окружающей территорией Regent International Center, которая сейчас напоминает живописный парк. На нижних этажах — рестораны и кафе, магазины, парикмахерские, фитнес-залы и салоны красоты. Холл ЖК также выглядит презентабельно. Широкие колонны, массивные лестничные пролеты из светлого камня, огромные люстры выделяют этот дом среди обычных апартаментов.

Как выглядит самый большой в мире ЖК — в галерее "Рамблера".