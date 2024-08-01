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Эволюция постаралась: самые странные животные на планете

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Звездонос — млекопитающее семейства кротовых. Вид обитает на территории Северной Америки. Зверек отличается небольшими размерами. Масса взрослой особи достигает всего 85 грамм. Главной же особенностью животного является инопланетный нос, с двадцатью двумя кожными наростами, которые делают его настоящим пришельцем с другой планеты.
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Звездонос — млекопитающее семейства кротовых. Вид обитает на территории Северной Америки. Зверек отличается небольшими размерами. Масса взрослой особи достигает всего 85 грамм. Главной же особенностью животного является инопланетный нос, с двадцатью двумя кожными наростами, которые делают его настоящим пришельцем с другой планеты. 
© flickr.com
Ангорский кролик — самый древний представитель породы кроликов. Главной отличительной особенностью животного является длинная пышная шерсть, из-за чего ангорцы выглядят очень массивными.
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Ангорский кролик — самый древний представитель породы кроликов. Главной отличительной особенностью животного является длинная пышная шерсть, из-за чего ангорцы выглядят очень массивными.  
© dreamstime.com
Мадагаскарская руконожка является единственным представителем своего вида на планете. Этот примат ведет ночной образ жизни и питаются личинками, орехами, грибами, наростами на коре деревьев, а также фруктами. Конечности зверька обладают некоторыми особенностями. Большой палец на ступнях противопоставлен остальным четырем, хотя на кистях такого противопоставления практически нет.
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Мадагаскарская руконожка является единственным представителем своего вида на планете. Этот примат ведет ночной образ жизни и питаются личинками, орехами, грибами, наростами на коре деревьев, а также фруктами. Конечности зверька обладают некоторыми особенностями. Большой палец на ступнях противопоставлен остальным четырем, хотя на кистях такого противопоставления практически нет. 
© dreamstime.com
Типичный изопод не превышает в длину 5 сантиметров. Зато его глубоководный собрат может вырастать до 70 сантиметров и весить до 1,7 килограмм.
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Типичный изопод не превышает в длину 5 сантиметров. Зато его глубоководный собрат может вырастать до 70 сантиметров и весить до 1,7 килограмм.  
© dreamstime.com

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Сайгаки — представитель древнейшего вида антилоп. Эти животные смогли пережить саблезубых тигров и мамонтов. Сайгаги крайне непростая добыча для хищников, ведь скорость некоторых представителей этого вида может достигать 80 километров в час.
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Сайгаки — представитель древнейшего вида антилоп. Эти животные смогли пережить саблезубых тигров и мамонтов. Сайгаги крайне непростая добыча для хищников, ведь скорость некоторых представителей этого вида может достигать 80 километров в час.  
© dreamstime.com
Красногубая рыба-ласточка вполне могла бы побороться за звание королевы красоты подводного мира.
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Красногубая рыба-ласточка вполне могла бы побороться за звание королевы красоты подводного мира.  
© dreamstime.com
Гривастые волки отличаются от своих северных товарищей крайне длинными ногами и густым мехом, который встает дыбом во время опасности.
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Гривастые волки отличаются от своих северных товарищей крайне длинными ногами и густым мехом, который встает дыбом во время опасности.  
© dreamstime.com
Японская исполинская саламандра — одна из самых крупных саламандр в мире, способная достигать 160 см в длину и весить до 35 кг. Хоть внешний вид животного не внушает доверия, они не представляют опасности для человека.
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Японская исполинская саламандра — одна из самых крупных саламандр в мире, способная достигать 160 см в длину и весить до 35 кг. Хоть внешний вид животного не внушает доверия, они не представляют опасности для человека.  
© dreamstime.com
По внешнему виду тибетской лисы можно с уверенностью сказать, что эти животные познали дзен. Такой имидж зверь получил благодаря густому меху вокруг морды, который делает их задумчивыми и слегка надменными для наблюдателей.
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По внешнему виду тибетской лисы можно с уверенностью сказать, что эти животные познали дзен. Такой имидж зверь получил благодаря густому меху вокруг морды, который делает их задумчивыми и слегка надменными для наблюдателей.  
© dreamstime.com

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Мышиный олень — самое маленькое парнокопытное на планете. Вес этих животных составляет всего около двух килограммов, в рост в холке 25 сантиметров.
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Мышиный олень — самое маленькое парнокопытное на планете. Вес этих животных составляет всего около двух килограммов, в рост в холке 25 сантиметров. 
© dreamstime.com
Лесной жираф внешне представляет собой смесь жирафа и зебры. Эти животные обитают лишь на территории Демократической Республики Конго в Центральной Африке.
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Лесной жираф внешне представляет собой смесь жирафа и зебры. Эти животные обитают лишь на территории Демократической Республики Конго в Центральной Африке. 
© dreamstime.com
Бородатые свиньи получили свое название благодаря желтовато-белым волосам, покрывающим рыло.
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Бородатые свиньи получили свое название благодаря желтовато-белым волосам, покрывающим рыло. 
© Wikipedia Commons

Природа многообразна и уникальна. Сейчас официально описано около двух миллионов видов животных. Большинство из нас с легкостью смогут назвать около сотни привычных нам зверей, которые уже несколько тысячелетий живут бок о бок с человеком. Но есть на планете такие места, где благодаря причудам эволюции на свет появились уникальные существа. Некоторые из них, выглядят так, словно их придумал полусумасшедший писатель-фантаст во время работы над новым романом.

Самые странные животные на планете — в галерее “Рамблера”.

Безумный мир
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