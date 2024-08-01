Природа многообразна и уникальна. Сейчас официально описано около двух миллионов видов животных. Большинство из нас с легкостью смогут назвать около сотни привычных нам зверей, которые уже несколько тысячелетий живут бок о бок с человеком. Но есть на планете такие места, где благодаря причудам эволюции на свет появились уникальные существа. Некоторые из них, выглядят так, словно их придумал полусумасшедший писатель-фантаст во время работы над новым романом.

Самые странные животные на планете — в галерее “Рамблера”.