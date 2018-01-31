Карте — место: прототипы королей, дам и валетов

Бубновый валет — Роланд, племянник Карла Великого. Затем его сменил Гектор дэ Марэ, рыцарь Круглого стола. Червонный валет — Этьен Виньоль, герой Столетней войны, советник святой Жанны и герой французского фольклора. Трефовый валет — Ланселот, который изначально изображался со стрелой. Пиковый валет — Хольгер Датчанин, легендарный основатель Дании и возлюбленный феи Морганы.

5/5 Бубновый валет — Роланд, племянник Карла Великого. Затем его сменил Гектор дэ Марэ, рыцарь Круглого стола. Червонный валет — Этьен Виньоль, герой Столетней войны, советник святой Жанны и герой французского фольклора. Трефовый валет — Ланселот, который изначально изображался со стрелой. Пиковый валет — Хольгер Датчанин, легендарный основатель Дании и возлюбленный феи Морганы.

Трефовая дама оказалась наиболее изменчивой фигурой. В разное время ею побывали и римская Лукреция, и Гекуба, и печальная красавица со свадебным кольцом. Затем французы назвали ее Аргиной (анаграмма от "Регины" - королева), и стали называть так королевских фавориток. Пиковая дама — богиня мудрости Афина, а иногда и царица Савская. Почему она заслужила темную репутацию — неизвестно.

4/5 Трефовая дама оказалась наиболее изменчивой фигурой. В разное время ею побывали и римская Лукреция, и Гекуба, и печальная красавица со свадебным кольцом. Затем французы назвали ее Аргиной (анаграмма от "Регины" - королева), и стали называть так королевских фавориток. Пиковая дама — богиня мудрости Афина, а иногда и царица Савская. Почему она заслужила темную репутацию — неизвестно.

Бубновая дама — Рахиль, любимая жена Иакова. Так как в апокрифах она представлялась жадной особой, то ее образ идеально подошел к денежной масти, с которыми всегда ассоциировались бубны. Однако во Франции бубновая дама носила черты Пентесилеи, царицы амазонок. Червонной дамой долгое время выступала Елена Троянская, но затем ее место заняла Юдифь, отрубившая голову Олоферну.

3/5 Бубновая дама — Рахиль, любимая жена Иакова. Так как в апокрифах она представлялась жадной особой, то ее образ идеально подошел к денежной масти, с которыми всегда ассоциировались бубны. Однако во Франции бубновая дама носила черты Пентесилеи, царицы амазонок. Червонной дамой долгое время выступала Елена Троянская, но затем ее место заняла Юдифь, отрубившая голову Олоферну.

Трефовый (крестовый) король — Александр Македонский, идеализированный рыцарскими романами и средневековыми апокрифами. Единственный из королей в классической колоде, который держит в руках державу, символ власти над землей. Пиковым королем долгое время считался царь Давид, и его атрибутом являлась арфа, однако ныне она сохранилась только во французской традиционный колоде.

2/5 Трефовый (крестовый) король — Александр Македонский, идеализированный рыцарскими романами и средневековыми апокрифами. Единственный из королей в классической колоде, который держит в руках державу, символ власти над землей. Пиковым королем долгое время считался царь Давид, и его атрибутом являлась арфа, однако ныне она сохранилась только во французской традиционный колоде.

Бубновый король — Юлий Цезарь. Европейцы именовали его королем Рима и, как ни странно, отцом христианства. Его изображали с протянутой рукой (как бы за деньгами), и без оружия. Червонный король не сразу получил постоянного героя, в разное время им побывал и император Константин, и библейский Исав, но победу одержал Карл Великий, император франков. Атрибуты: горностаевая мантия и меч.

1/5 Бубновый король — Юлий Цезарь. Европейцы именовали его королем Рима и, как ни странно, отцом христианства. Его изображали с протянутой рукой (как бы за деньгами), и без оружия. Червонный король не сразу получил постоянного героя, в разное время им побывал и император Константин, и библейский Исав, но победу одержал Карл Великий, император франков. Атрибуты: горностаевая мантия и меч.

Происхождение игральных карт таинственно и теряется во мраке веков. Скорее всего, как и другие полезные вещи, они были придуманы в Китае.

Происхождение игральных карт таинственно и теряется во мраке веков. Скорее всего, как и другие полезные вещи, они были придуманы в Китае. Оттуда через Индию и Персию они добрались до Египта, а в XIV веке — и в Европу.

Псевдоегипетское происхождение добавило картам потусторонней славы, поэтому их почти сразу начали запрещать, но безуспешно. Бытует легенда, что карты изобрел шут безумного французского короля Карла VI. Также есть вероятность, что игральные карты получилось путем сокращения колоды Таро, и от старших арканов остался только Шут (Джокер). Количество карт в колоде тоже менялось, как и состав фигурных карт. Например, в испанской колоде вместо привычной нам дамы — рыцарь. Но в классической колоде фигурные карты состоят из короля, дамы и валета.

В разное время этим фигурам придавалось сходство с популярными историческими или легендарными героями, пока, наконец, не утвердился общепринятый канон. Персоны, наиболее любимые художниками карточных колод — в нашей фотогалерее.