Происхождение игральных карт таинственно и теряется во мраке веков. Скорее всего, как и другие полезные вещи, они были придуманы в Китае. Оттуда через Индию и Персию они добрались до Египта, а в XIV веке — и в Европу.
Псевдоегипетское происхождение добавило картам потусторонней славы, поэтому их почти сразу начали запрещать, но безуспешно. Бытует легенда, что карты изобрел шут безумного французского короля Карла VI. Также есть вероятность, что игральные карты получилось путем сокращения колоды Таро, и от старших арканов остался только Шут (Джокер). Количество карт в колоде тоже менялось, как и состав фигурных карт. Например, в испанской колоде вместо привычной нам дамы — рыцарь. Но в классической колоде фигурные карты состоят из короля, дамы и валета.
В разное время этим фигурам придавалось сходство с популярными историческими или легендарными героями, пока, наконец, не утвердился общепринятый канон. Персоны, наиболее любимые художниками карточных колод — в нашей фотогалерее.