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Художник творит в стиле сюрреализм 

Рамблер 11 часов назад
Фантазия автора поразительна.
1/6  Жульен Табэ — молодой художник из Франции. Ему всего 20 лет, но уже в таком юном возрасте Жульен готов представить публике истинные шедевры.
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2/6  Как адепт урбанизированного мира, он называет себя цифровым художником. Для обработки изображений он использует возможности компьютерных программ.
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3/6  И зачастую результат его работы просто поражает.
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4/6  Сюрреалистичные картины, которые выходят из-под руки Жульена, восхищают множество людей.
Фото:
5/6  Свои работы он публикует в профиле в Инстаграм.
Фото:
6/6  На его аккаунт подписано уже более 100 тысяч человек.
Фото:
Обилие фотошопа на фотографиях стало многих раздражать. Но некоторые художники не стремятся украсить эту реальность. Они просто создают новые миры. И фотошоп в их руках становится настоящей волшебной палочкой. Одним из таких "волшебников" является Жульен Табэ — молодой художник из Франции. Ему всего 20 лет, но уже в таком юном возрасте Жульен готов представить публике истинные шедевры. Как адепт урбанизированного мира, он называет себя цифровым художником. Для обработки изображений он использует возможности огромного количества компьютерных программ. И зачастую результат его работы просто поражает.
Сюрреалистичные картины, которые выходят из-под руки Жульена, восхищают множество людей. Свои работы он публикует в профиле в Инстаграм. На его аккаунт подписано уже более 100 тысяч человек. В подписи на своих страницах Жульен заявляет, что собирается "творить до самой смерти".
Глядя на некоторые его произведения, невольно удивляешься тому, как легко Жульен соединяет казалось бы совершенно разные вещи. Толща воды вместо одеяла и лебедь-айсберг? Почему бы и нет. Фантазии этого юного художника нет предела и это очень хорошо.
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