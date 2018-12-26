Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Самые странные находки, оставленные в транспорте 

Рамблер 6 часов назад
И такое бывает.
1/5  Склад забытых вещей натурально трещит по швам от предметов, бесхозно оставленных пассажирами общественного транспорта. Однажды кто-то даже умудрился забыть телевизор. Надеемся, пропажа нашла своего владельца.
Фото:
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
2/5  Бывает, что в общественном транспорте оставляют протезы рук и ног. Но вставная челюсть - это верх мастерства. Да, ее тоже кто-то забыл, пока добирался по городу по своим делам.
Фото:
3/5  Ничего необычного, просто ряса православного служителя церкви. Такую одежду тоже забывают в метро.
Фото:
4/5  Садовая лавка была однажды оставлена кем-то из очень забывчивых пассажиров. С этим могут сравниться разве что напольные часы, которые тоже как-то потеряли своего хозяина в транспорте.
Фото:
5/5  И в топе нашего личного рейтинга безумных вещей - огромная четырехметровая лодка, любезно оставленная пассажиром общественного транспорта. Видимо, подумал, что кому-то она нужна больше.
Фото:
Порой человеческая забывчивость поражает. Иногда люди оставляют в транспорте такие вещи, что просто невообразимо себе представить, как далеко от реальности были мысли владельца, если он оставил свой скарб без присмотра.
Склад забытых вещей натурально трещит по швам от предметов, бесхозно оставленных пассажирами общественного транспорта. Однажды кто-то даже умудрился забыть телевизор. Надеемся, пропажа нашла своего владельца.
Бывает, что в общественном транспорте оставляют протезы рук и ног. Но вставная челюсть — это верх мастерства. Да, ее тоже кто-то забыл, пока добирался по городу по своим делам.
Однажды оставлена кем-то из очень забывчивых пассажиров в метро была оставлена садовая лавка. С этим могут сравниться разве что напольные часы, которые тоже как-то потеряли своего хозяина в транспорте.
И в топе нашего личного рейтинга безумных вещей — огромная четырехметровая лодка, любезно оставленная пассажиром общественного транспорта. Видимо, подумал, что кому-то она нужна больше.
Последние новости
Датчане придумали трусы, которые можно носить неделями и стирать раз в месяц Истории вещей. Как москвичи поздравляли друг друга с Рождеством в прошлом веке Кремлевские куранты: главные тайны самых известных часов в России
Комментарии1
Вещи , Фото
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как могли бы выглядеть носы марсиан
Оптическая иллюзия озадачила пользователей Сети1
Как Аристотель сформировал мир, в котором мы живем
На Марсе есть голубая песчаная дюна
Последний обед: меню «Титаника»
Видео
00:29
Видео с воронами и черным шаром привлекло уфологов
Безумный мир
00:47
Почему алмазы стали самыми дорогими камнями
Вещи
15:54
Как изменилась планета за 100 лет
Истории
00:29
Жена надела чулки и оказалась в больнице
Безумный мир
00:59
Балерина с двумя головами вселила ужас в зрителей
Безумный мир
10:03
Люди, у которых есть суперспособности
Люди
04:53
Как закончился СССР
Истории
03:13
Акулу, кружившую возле дайверов, отогнали дельфины
Места Безумный мир
05:20
Кто запретил показывать шедевр Репина
Истории Вещи
00:48
Рыжая шалунья влезла в квартиру через окно
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение