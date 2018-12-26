Самые странные находки, оставленные в транспорте

И в топе нашего личного рейтинга безумных вещей - огромная четырехметровая лодка, любезно оставленная пассажиром общественного транспорта. Видимо, подумал, что кому-то она нужна больше.

5/5 И в топе нашего личного рейтинга безумных вещей - огромная четырехметровая лодка, любезно оставленная пассажиром общественного транспорта. Видимо, подумал, что кому-то она нужна больше.

Садовая лавка была однажды оставлена кем-то из очень забывчивых пассажиров. С этим могут сравниться разве что напольные часы, которые тоже как-то потеряли своего хозяина в транспорте.

4/5 Садовая лавка была однажды оставлена кем-то из очень забывчивых пассажиров. С этим могут сравниться разве что напольные часы, которые тоже как-то потеряли своего хозяина в транспорте.

Ничего необычного, просто ряса православного служителя церкви. Такую одежду тоже забывают в метро.

3/5 Ничего необычного, просто ряса православного служителя церкви. Такую одежду тоже забывают в метро.

Бывает, что в общественном транспорте оставляют протезы рук и ног. Но вставная челюсть - это верх мастерства. Да, ее тоже кто-то забыл, пока добирался по городу по своим делам.

2/5 Бывает, что в общественном транспорте оставляют протезы рук и ног. Но вставная челюсть - это верх мастерства. Да, ее тоже кто-то забыл, пока добирался по городу по своим делам.

Склад забытых вещей натурально трещит по швам от предметов, бесхозно оставленных пассажирами общественного транспорта. Однажды кто-то даже умудрился забыть телевизор. Надеемся, пропажа нашла своего владельца.

1/5 Склад забытых вещей натурально трещит по швам от предметов, бесхозно оставленных пассажирами общественного транспорта. Однажды кто-то даже умудрился забыть телевизор. Надеемся, пропажа нашла своего владельца.

Порой человеческая забывчивость поражает. Иногда люди оставляют в транспорте такие вещи, что просто невообразимо себе представить, как далеко от реальности были мысли владельца, если он оставил свой скарб без присмотра.

Склад забытых вещей натурально трещит по швам от предметов, бесхозно оставленных пассажирами общественного транспорта. Однажды кто-то даже умудрился забыть телевизор. Надеемся, пропажа нашла своего владельца.

Бывает, что в общественном транспорте оставляют протезы рук и ног. Но вставная челюсть — это верх мастерства. Да, ее тоже кто-то забыл, пока добирался по городу по своим делам.

Однажды оставлена кем-то из очень забывчивых пассажиров в метро была оставлена садовая лавка. С этим могут сравниться разве что напольные часы, которые тоже как-то потеряли своего хозяина в транспорте.

И в топе нашего личного рейтинга безумных вещей — огромная четырехметровая лодка, любезно оставленная пассажиром общественного транспорта. Видимо, подумал, что кому-то она нужна больше.