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Крутая метафора: соцсети превратили в скульптуры
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Крутая метафора: соцсети превратили в скульптуры 

Рамблер 2 часа назад
Художник Бэн Фирнли воплотил в жизнь проект «Реальность социальных медиа», показав, как он видит соцсети.
1/5  Обилие социальных сетей захватило в плен людей по всему миру. Художник Бэн Фирнли видит их так...
Фото:
2/5  Узнаете? Это Instagram. Очень похоже на торт из профитролей.
Фото:
3/5  А это Twitter. Рупор? Наверно, можно согласиться с художником.
Фото:
4/5  Знакомый всем Facebook. Что вам напоминает эта скульптура?
Фото:
5/5  Наверно, наименее известный среди наших пользователей Snapchat.
Фото:
Социальные сети стали неотъемлемой частью нашей жизни. Как люди когда-то существовали без них, даже представить себе уже довольно сложно. Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter… Каждый из нас начинает свой день с просмотров ленты и этим же его и заканчивает.
Здесь, если хотите, своя собственная, параллельная жизнь. Новости, забавные страницы, виртуальные встречи с друзьями. Попробуйте подсчитать, сколько времени вы проводите на знакомых страничках. Возможно, вы удивитесь.
Американский художник Бэн Фирнли решил воплотить в жизнь интересный проект «Реальность социальных медиа», превратив четыре крупнейшие социальные сети в скульптуры.
Взгляд художника на наших «интернет-спутников» — в фотогалерее.
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