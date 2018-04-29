Крутая метафора: соцсети превратили в скульптуры 

Социальные сети стали неотъемлемой частью нашей жизни. Как люди когда-то существовали без них, даже представить себе уже довольно сложно. Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter… Каждый из нас начинает свой день с просмотров ленты и этим же его и заканчивает.
Здесь, если хотите, своя собственная, параллельная жизнь. Новости, забавные страницы, виртуальные встречи с друзьями. Попробуйте подсчитать, сколько времени вы проводите на знакомых страничках. Возможно, вы удивитесь.
Американский художник Бэн Фирнли решил воплотить в жизнь интересный проект «Реальность социальных медиа», превратив четыре крупнейшие социальные сети в скульптуры.
Взгляд художника на наших «интернет-спутников» — в фотогалерее.