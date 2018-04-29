Крутая метафора: соцсети превратили в скульптуры

Знакомый всем Facebook. Что вам напоминает эта скульптура?

4/5 Знакомый всем Facebook. Что вам напоминает эта скульптура?

А это Twitter. Рупор? Наверно, можно согласиться с художником.

3/5 А это Twitter. Рупор? Наверно, можно согласиться с художником.

Узнаете? Это Instagram. Очень похоже на торт из профитролей.

2/5 Узнаете? Это Instagram. Очень похоже на торт из профитролей.

Обилие социальных сетей захватило в плен людей по всему миру. Художник Бэн Фирнли видит их так...

1/5 Обилие социальных сетей захватило в плен людей по всему миру. Художник Бэн Фирнли видит их так...

Художник Бэн Фирнли воплотил в жизнь проект «Реальность социальных медиа», показав, как он видит соцсети.

Социальные сети стали неотъемлемой частью нашей жизни. Как люди когда-то существовали без них, даже представить себе уже довольно сложно. Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter… Каждый из нас начинает свой день с просмотров ленты и этим же его и заканчивает.

Здесь, если хотите, своя собственная, параллельная жизнь. Новости, забавные страницы, виртуальные встречи с друзьями. Попробуйте подсчитать, сколько времени вы проводите на знакомых страничках. Возможно, вы удивитесь.

Американский художник Бэн Фирнли решил воплотить в жизнь интересный проект «Реальность социальных медиа», превратив четыре крупнейшие социальные сети в скульптуры.

Взгляд художника на наших «интернет-спутников» — в фотогалерее.