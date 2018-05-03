Мистические вещи, которые ученые нашли в пустынях 

11 самых странных вещей, обнаруженных учеными среди песков.
1/11 Таримские мумии. В начале 1900-х годов шведский исследователь Свен Хедин обнаружил древний город Лулан, похороненный в песках пустыни Такламакан. Цивилизация, построившая этот город, просто не могла здесь находиться: ДНК мумий показали маркеры европеоидов.
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2/11 Круги фей. На бескрайних просторах пустыни Намиб ученые нашли странные круги, датированные еще прошлым тысячелетием. Ни одна из теорий пока не может полностью объяснить их появление, хотя у местных племен есть несколько легенд о неких подземных драконах, в незапамятные времена выходивших на поверхность.
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3/11 Фиолетовые сферы. В 2013 году случайные путешественники забрели в пустыню Аризоны, к юго-востоку от Тусона, где и обнаружили целое поле из тысяч загадочных полупрозрачных и фиолетовых сфер, искрящихся на солнце. Эксперты полагают, что это могут быть споры какого-то неизвестного науке гриба, но точной трактовке явлению пока нет.
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4/11 Рука пришельца. Поисковая группа археологов из института Инкари-Куско наткнулась при раскопках на гигантскую кисть, больше всего напоминающую руку пришельца. Французский исследователь Тьерри Джамин утверждает, что рентген-анализ показал наличие на руке трех пальцев и металлического имплантата. Откуда она там взялась никто не знает.
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5/11 Загадочные огни. Уже сотню лет жителей небольшого городка Транс-Пекос тревожат загадочные огни. Очевидцы описывают их как сферы разных цветов, парящие на небольшой высоте. Ученые полагают, что все дело в выбросах метана, но по сей день ничего кроме домыслов у науки нет.
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6/11 Озеро в пустыне. В 2014 году, примерно в 25 километрах от города Гафса, буквально из ниоткуда появилось глубокое озеро. Чиновники из Регионального управления гражданской защиты объясняют это явление сейсмической активностью, вот только никаких землетрясений в этой местности не было уже сотни лет.
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7/11 Карта сокровищ. Так называемый Медный свиток — один из 981 текстов Мертвого моря, найденных археологами сравнительно недавно. В отличие от прочих документов, этот рассказывает не о библейских историях, а о сокровищах, запрятанных где-то в пустыне. Кто и когда его написал — загадка.
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8/11 Потерянные библиотеки Чингуетти. Пустыня Сахарв, вероятно, будет последним местом на земле, где вы ожидаете найти древнюю библиотеку. Но в Западной Африке расположен древний город Чингуетти, известный современной науке как «Город библиотек». Археологи раскопали уже 7 библиотек с бесценными книгами IX века.
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9/11 Судно фараона. В январе 2016 года в египетском некрополе Абусир, глубоко в песках Сахары археологи обнаружили древнюю погребальную ладью, на борту который покоился обычный крестьянин. Кем был этот человек, удостоенный почестей погребального обряда фараонов?
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10/11 Кладбище китов. Это удивительное открытие принадлежит группе дорожных рабочих, расширявших полотно шоссе в пустыне Атакама. Они наткнулись на самое настоящее кладбище доисторических китов: величественные останки, возраст которых превышал 75 миллионов лет, просто не могли оказаться в этой местности. Откуда они и отчего погибли?
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11/11 Загадочные геоглифы Иордании. В 1927 году летчики обнаружили круговые геоглифы у Вади-Висада, в Черной пустыне Иордании. Дальнейшие исследования показали целую сеть геоглифов на территории Сирии, Иордании, Саудовской Аравии и Йемена. Им 8500 лет и никто не понимает, почему древние цивилизации затратили столько усилий на создание изображений, видимых только с неба.
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Есть многое на свете, что остается загадкой даже для ведущих мировых экспертов. Океаны мы не исследовали даже на 20%, а пустыни (между прочим, занимающие треть всей поверхности Земли) с каждым годом удивляют археологов.
По самым скромным оценкам, каждый год пустыни захватывают более ста тысяч квадратных километров. Таким образом, ученым приходится буквально гнаться за природой: пока мы находим древние города, надежно скрытые толщей песка, пустыня уже успевает поглотить что-то другое.
Вот 11 самых странных вещей, обнаруженных учеными среди песков — и кто знает, что еще скрывает пустыня?