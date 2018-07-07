Британец переводит русские мемы на английский 

Картинки с шутками на русском языке покорили сердце жителя Великобритании. Он решил поделиться ими с миром. Для этого бойкий англичанин завел профиль в Твиттере, где публикует популярные в Сети русские мемы.
Языковой барьер был преодолен быстро — рядом с изображением автор профиля подписывает свою версию перевода на английский.
Британец признается, что транслитерация текста не составляет для него труда, так как его мама — из России. Сам он неплохо знает русскую речь и часто общается на этом языке с родственниками по материнской линии.
Некоторые из мемов мы собрали в фотогалерее.