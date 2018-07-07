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Британец переводит русские мемы на английский
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Британец переводит русские мемы на английский 

Рамблер 7 июля 2018
Англичанин завел в соцсетях страничку, где публикует переводы картинок, ставших в Сети вирусными.
1/9  Не обошлось и без котов.
Фото:
2/9  Тост настоящего инженера.
Фото:
3/9  Снова котики.
Фото:
4/9  Попугайчик.
Фото:
5/9  И правда.
Фото:
6/9  Куда уж без шуточек про средневековье.
Фото:
7/9  В точку!
Фото:
8/9  А вы когда-нибудь задумывались об этом?
Фото:
9/9  Просто милая собачка в космосе.
Фото:
Картинки с шутками на русском языке покорили сердце жителя Великобритании. Он решил поделиться ими с миром. Для этого бойкий англичанин завел профиль в Твиттере, где публикует популярные в Сети русские мемы.
Языковой барьер был преодолен быстро — рядом с изображением автор профиля подписывает свою версию перевода на английский.
Британец признается, что транслитерация текста не составляет для него труда, так как его мама — из России. Сам он неплохо знает русскую речь и часто общается на этом языке с родственниками по материнской линии.
Некоторые из мемов мы собрали в фотогалерее.
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