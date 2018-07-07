Британец переводит русские мемы на английский

А вы когда-нибудь задумывались об этом?

8/9 А вы когда-нибудь задумывались об этом?

Куда уж без шуточек про средневековье.

6/9 Куда уж без шуточек про средневековье.

Не обошлось и без котов.

1/9 Не обошлось и без котов.

Англичанин завел в соцсетях страничку, где публикует переводы картинок, ставших в Сети вирусными.

Картинки с шутками на русском языке покорили сердце жителя Великобритании. Он решил поделиться ими с миром. Для этого бойкий англичанин завел профиль в Твиттере, где публикует популярные в Сети русские мемы.

Языковой барьер был преодолен быстро — рядом с изображением автор профиля подписывает свою версию перевода на английский.

Британец признается, что транслитерация текста не составляет для него труда, так как его мама — из России. Сам он неплохо знает русскую речь и часто общается на этом языке с родственниками по материнской линии.

Некоторые из мемов мы собрали в фотогалерее.