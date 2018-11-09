Самые дорогие фотографии СССР

Человек, решивший посвятить свою жизнь фотографии, вряд ли рассчитывает зарабатывать таким образом огромные деньги. Такие люди в каждый снимок вкладывают душу, каждое изображение рассказывает целую историю.

Работы "подпольных" фотографов бывшего Советского Союза позволяют взглянуть на рутинную жизнь того времени. Большинство фотографий охватывают период с 1959 по 2004 годы.

Мы собрали в нашей галере те снимки из эпохи СССР, которые были проданы за совершенно баснословные деньги. Работы были выставлены на аукционе Sotheby’s в Лондоне в 2013 году. Из 155 лотов было продано 34, которые в общей сумме собрали 313 250 фунтов стерлингов.