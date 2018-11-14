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Эпичные промахи в одежде
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Эпичные промахи в одежде 

Рамблер 4 часа назад
Не самый удачно подобранный наряд может принести большой дискомфорт его владельцу. А вот окружающим, наоборот, с высокой вероятностью доставит массу положительных эмоций.
Ведь иногда над человеком неудачно пошутить может не только его оппонент, но и его собственная одежда. При этом многие могут "из вежливости" не указывать на недочеты во внешности: "Ой, что-то у тебя, похоже, кофта задом наперед". Такое, действительно, редко услышишь от незнакомого человека. Или: "у тебя брюки порвались". Всегда проще посмеяться, а в эпоху, когда современная мода диктует достаточно свободные стилевые рамки, можно принять за глупый наряд то, что на самом деле является популярным и трендовым аутфитом.
Но в этой фотоподборке речь не об этом, ведь мы собрали самые эпичные промахи в одежде. Листайте подборку.
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