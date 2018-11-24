Вещи, которые будто бы были созданы друг для друга

Наверное, каждый человек, буду ребенком, любил ходить по плитке, наступая точно в центр квадратика. Правила устанавливались для себя самого, но тем строже они были! Наступать на стык между плитками было строго запрещено, иначе надо было проходить дорогу с самого начала. Пожалуй, так зарождается в детях внутренний перфекционист и с течением лет наша привычка к идеальному только растет.

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В Сети часто можно встретить фотоподборки под названием "вот он — настоящий ад для любителя всего идеального". На таких снимках как правило изображено действительно все то, что может вывести из себя даже самого лояльного любителя порядка.

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Мы же решили порадовать поклонников идеального и собрали в своей фотогалерее вещи, которые будто бы были созданы друг для друга.