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Вещи, которые будто бы были созданы друг для друга 

Рамблер 13 часов назад
Наверное, каждый человек, буду ребенком, любил ходить по плитке, наступая точно в центр квадратика. Правила устанавливались для себя самого, но тем строже они были! Наступать на стык между плитками было строго запрещено, иначе надо было проходить дорогу с самого начала. Пожалуй, так зарождается в детях внутренний перфекционист и с течением лет наша привычка к идеальному только растет.
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В Сети часто можно встретить фотоподборки под названием "вот он — настоящий ад для любителя всего идеального". На таких снимках как правило изображено действительно все то, что может вывести из себя даже самого лояльного любителя порядка.
Открытые источники
Мы же решили порадовать поклонников идеального и собрали в своей фотогалерее вещи, которые будто бы были созданы друг для друга.
Вещи , Фото
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