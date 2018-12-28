«И вот она нарядная»: елки, которые вас удивят

Вопреки страшилкам, гуляющим в Сети перед каждым Новым годом, нет никаких доказательств того, что ель служила ритуальным деревом в кровавых обрядах друидов, которые якобы развешивали на ветвях внутренности жертв. К тому же, кельтские народы больше почитали другие деревья. Гораздо больше внимания ей уделяли германские народы. Вечнозеленое дерево было символом постоянного обновления, а позже идеально вписалась в христианские традиции, став воплощением вечной жизни.

Традиция каждый год украшать елку прочно укоренилась в немецком быту уже на исходе Средних веков. Елка участвовала в рождественских мистериях в качестве райского дерева. Кстати, изначально все украшения на дереве были съедобными и с удовольствием съедались детворой во время праздника. Как правило, это были яблоки, конфеты, пряники и свечи. Только много позже их заменили шары и разнообразные фигурки.

В Россию обычай рождественской елки пришел вместе с указом Петра I, которому очень понравилась эта традиция жителей Немецкой слободы. Однако после его смерти новая традиция сохранилась только в питейных заведениях, которые также украшались еловыми ветвями по приказу императора.

Второй и окончательный приход елки в Россию состоялся почти через сто лет, в начале XIX века. Александра Федоровна, прусская принцесса и жена будущего императора Николая I, уговорила супруга поставить елку в домашних покоях. А на следующий год, в 1818, елку поставили уже в Аничковом дворце. В 1828 году, будучи уже императрицей, Александра организовала елку для своих детей и племянников. Однако до сороковых годов XIX века рождественская елка оставалась дворцовой традицией, и в дворянский быт вошла не сразу.

Впоследствии немецкий обычай прижился, стали устраивать и публичные елки. Первая из них была организована в 1852 году в здании Екатерингофского вокзала в Петербурге. В годы Первой мировой традиция осуждалась как иностранная, но никуда не исчезла. В первые годы советской власти рождественскую елку не трогали, одна в двадцатые годы за не взялись всерьез. В пылу антирелигиозной пропаганды была выброшена и елка. Ее вернули детям только в канун 1936 года в качестве уже новогодней и никак не связанной с Рождеством.

В нашей подборке — самые странные и интересные елки, которые доказывают, что человеческая фантазия не имеет границ.