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Герои культовых картин делают селфи 

Рамблер 5 часов назад
Современный художник под псевдонимом Дито фон Тиз пофантазировал на тему, как выглядели бы знаменитые картины, если представить, что их герои делают селфи.
Несмотря на то, что подборка работ вышла экспериментальной и по вкусу придется далеко не всем, определенный шарм и некая изюминка в получившихся изображениях, безусловно, есть. Классические картины с налетом современности — странное и бодрящее сочетание, которое вполне имеет право на жизнь. Как и любой экспонат в жанре современного искусства.
Серия работ Дито назвал "Classicool". Он не стал существенно видоизменять оригинальные работы, просто добавил им вытянутые руки — именно такая поза свойственная любом человеку в момент создания селфи.
Работы художника можно посмотреть в нашей фотогалерее.
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