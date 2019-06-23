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Что лежит у россиян на антресолях 

Рамблер 3 часа назад
Старая игрушечная швейная машинка, коробки с ненужной одеждой и диапроектор, который никто и никогда больше не собирается использовать — россияне хранят на антресолях неимоверное количество хлама, имеющего для них сентиментальную ценность. Иногда этот хлам — часть наследства, доставшегося от дедов и родителей, с которым нет времени разбираться. Набитые вещами антресоли есть практически в каждой квартире на бывшем советском пространстве. Ведь раньше вещи имели для наших граждан очень высокую ценность — добывать их было сложно и дорого. Так что манера ничего не выбрасывать — "а вдруг война? а вдруг пригодится?" — одна из самых ярких бытовых привычек россиян. Только в самые последние годы тренд сменился.
Молодые взрослые, рожденные на рубеже нулевых, к вещам относятся без пиетета и без колебаний разбирают завалы на самых верхних полках. Иногда в процессе обнаруживаются самые удивительные находки.
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