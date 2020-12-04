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Вещи, которые можно найти только в российских домах 

Екатерина Ёлкина 21 минуту назад
С детства нам известны знаменитые строчки Федора Тютчева: "Умом Россию не понять, аршином общим не измерить…" Когда иностранцы приезжают в самую большую по площади страну мира, многих удивляет не столько местная кухня, сколько смекалка и находчивость русских людей. Зарубежные друзья обращают внимание на неординарные традиции россиян, в том числе в быту. Некоторые вещи, которые наши соотечественники хранят в своих домах, и вовсе шокируют заграничных гостей. Например, старая традиция присаживаться "на дорожку". Суеверие гласит, что если все члены семьи перед отъездом или походом куда-либо сядут и немного помолчат, мероприятие будет удачным. Традиция имеет смысл хотя бы потому, что в этот момент тишины можно "мистическим" образом осознать, что кто-то забыл паспорт, а билеты на самолет и вовсе остались на кухне… Собрали для вас список из семи вещей, которые можно найти в хозяйстве лишь у жителей стран постсоветского пространства.
Видео дня. Как и почему разговаривают попугаи
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Вещи , Фото , Федор Тютчев
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