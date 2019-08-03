Застывшее кино: вышел новый календарь Pirelli

Самый знаменитый календарь в мире — это календарь Pirelli. И впервые в истории календарь итальянского бренда снял фотограф-итальянец. Паоло Роверси выбрал темой для The Cal 2020 года, ставшего 47-м в истории, кастинг-сессию на роль Джульетты. Девять героинь раскрывают образ одной из самых известных литературных итальянок через действия, позы и пение.

Каждая сцена не привязана к тому или иному месяцу. «Не думайте о месяцах! Забудьте о них. Думайте только о Ромео и Джульетте!» — призывает нас автор календаря.

Съемки проходили в Париже и Вероне в мае 2019 года. Весь съемочный процесс занял около недели. Корреспондент «Ленты.ру» посетил последний съемочный день в столице Франции и побеседовал с Паоло Роверси о медлительных итальянцах, невидимом Ромео и русских моделях. Мы отобрали лучшие кадры нового календаря и сопроводили их прямой речью Роверси.