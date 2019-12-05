Люди, получившие сюрприз от интернет-покупок

Интернет-магазины, безусловно, являются частью нашей жизни. В США, например, в 2019 году люди тратили 5 часов в неделю на покупки в интернете. Но не все их покупки имеют счастливый конец. Неопытные пользователи часто не проверяют рейтинг продавца, и обращают внимание только на низкую цену товара. В таких случаях происходят забавные вещи: например, вы покупаете неожиданный праздничный костюм для своей собаки, заказываете классное платье, которое выглядит как кусок старой ткани, и понимаете, что подпись на бейсболке, которую вы заказали, не совсем то, что вы ожидали.

Мы нашли несколько примеров онлайн-покупок.