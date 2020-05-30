Далеко не все вспомнят, для чего эти вещи использовались. Но во время Советского Союза, большинство этих предметов можно было найти чуть ли не в каждом доме. Но теперь, если спросить кого-то помоложе, как он думает, для чего применялись те или иные вещи, истинное назначение многих из них он вряд ли сможет угадать.

В галерее "Рамблера" — чудо инженерной мысли и человеческой фантазии в одном флаконе. Какие-то из них советский человек вспоминает с неприязнью, а о других хранит приятные воспоминания. А вы узнали какие-то из этих вещей?