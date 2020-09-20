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Неловкие подарки от бабушек, которые ничего плохого не имели в виду 

BigPicture.ru 10 часов назад
Говорят, бабушки относятся к детям гораздо заботливее родителей. Они исполняют все желания внуков — даже если те давно хотели кружку в форме унитаза или психоделическую футболку. А еще бабушки могут завалить ваш гардероб вязаными вещами: километровыми шарфами, смешными свитерами и даже грелками для носа. Никогда не угадаешь, что бабушка может подарить, но это в любом случае будет трогательно и забавно.
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