Говорят, бабушки относятся к детям гораздо заботливее родителей. Они исполняют все желания внуков — даже если те давно хотели кружку в форме унитаза или психоделическую футболку. А еще бабушки могут завалить ваш гардероб вязаными вещами: километровыми шарфами, смешными свитерами и даже грелками для носа. Никогда не угадаешь, что бабушка может подарить, но это в любом случае будет трогательно и забавно.