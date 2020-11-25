Вещи, которыми люди пользуются не по назначению 

Некоторые вещи изобретались совершенно не с той целью, с какой мы используем их сейчас. Но так даже и лучше!

Вибратор

Изначально вибратор был придуман не для забавы, а в благих целях. С его помощью доктора XIX века лечили «женскую истерию», под которой подразумевался целый ряд симптомов: общая подавленность или, наоборот, беспокойство, бессонница, отсутствие аппетита… Истерия, кстати говоря, была довольно распространена — считалось, что ей подвержено около 75% женщин.

Массаж мог продолжаться от 10 минут до нескольких часов, пока пациентка не начинала чувствовать себя лучше. В помощь врачам в 1869 году был запатентован массажирующий и вибрирующий аппарат на паровой энергии. Его создатель Джордж Тайлер предупреждал, что использование прибора возможно только в медицинских учреждениях, чтобы «избежать передозировки». Сегодня, к счастью, вибратор можно купить без рецепта!

Галстук

Изначально использовался в чисто утилитарных целях: по одной из легенд, яркие шейные платки служили опознавательным знаком солдатам хорватской армии в Тридцатилетней войне XVII века. После окончания боевых действий полк солдат прибыл для празднования победы в Париж, где галстуки привлекли внимание городских модников, а затем и самого короля Людовика XIV.

По другой версии, галстуки были известны еще во времена Римской империи: легионеры носили полоски ткани, чтобы не натирать шею пластинами панциря. Современный галстук появился в 1926 году, когда некто Джесси Лангсдорф сшил три полоски ткани по косой — благодаря подобному крою галстук не перекручивался и сохранял первоначальную форму.

Подушка

Задачей первых подушек было защитить владельца от насекомых, которые могли бы забраться к нему в уши, нос и волосы с земли во время сна. Первая подушка, дошедшая до нас, была в ходу 9000 лет назад в Ираке. Она прекрасно сохранилась, так как сделана из камня. (Да, подушечный бой в те времена был куда зрелищнее!)

Древние китайцы тоже использовали твердые подушки, так как считали, что мягкие способствуют потере жизненной энергии и к тому же не защищают от демонов.

Вообще, подушка считалась многофункциональным предметом: в Африке ими пользовались для общения с душами предков, японские гейши подкладывали небольшие твердые (из камня, фарфора или металла) подушечки, чтобы не портить прически. В средневековой Европе подушки считались признаком слабости, поэтому мужчины ими не пользовались.

Пузырчатая пленка

Оберточная пленка с пузырьками воздуха внутри, которую все так любят лопать, сейчас используется для предохранения предметов от повреждения при транспортировке.

В 1957 году изобретатели Альфред Филдинг и Марк Чаваннес просто сшили две душевые занавески и собирались продавать их как авангардные обои, но идея обернулась провалом. Затем они пробовали продать свое детище как изолятор для парника, но из этого тоже не вышло ничего путного (хотя пленка неплохо изолировала, кстати говоря).

Маркетолог Фредерик Бауэрс предложил использовать пленку как оберточный материал, и IBM купила эту идею, так как раньше для этой цели служили старые газеты или пенопластовые шарики.

Туфли на каблуках

Первую обувь на высоких каблуках носили персидские воины в XVI веке. Такие туфли не предназначались для ходьбы, а должны были обеспечить стабильность солдатам кавалерии, чтобы, упираясь в стремена ногами, они могли стрелять на ходу.

В Европе обувь на каблуке стала признаком высшего класса именно благодаря своему неудобству.

«Я ношу эту неудобную обувь, потому что мне не нужно много ходить», — как бы сообщали о своем владельце туфли на каблуке.

Кукурузные хлопья

Кукурузные хлопья изобрели братья Келлог — Джон Харви и Уилл Кейт, адвентисты седьмого дня. Вера не позволяла им есть мясо, пить алкоголь и курить табак, а молоко и яйца предписывалось употреблять в ограниченных количествах.

Также вера очень строго запрещала мастурбацию. Джон Харви Келлог, ставший руководителем лечебного центра для адвентистов, считал, что мастурбация — проявление безумия и что людей, совершивших этот тяжкий грех, необходимо строго наказывать.

Причем здесь кукурузные хлопья, спросите вы. Связь, по мнению Джона Харви, прямая. Плотские желания вызывает неправильное питание, например красное мясо. Чтобы избежать соблазна, необходимо поглощать пищу из злаков. Для этого Джон и придумал кукурузные хлопья.

Футболка

Первоначально футболки из хлопка были нижним бельем солдат, предназначенным для ношения под форменным кителем. Появились они во время американо-испанской войны (1894). Они были удобными, легко стирались и не кололись, как шерстяные, поэтому очень быстро перешли из разряда нижнего белья в повседневную одежду.

В 1950-х компания Tropix Tox стала использовать футболки для рекламы, размещая на них надписи и диснеевских персонажей. Потом появились футболки-поло, футболки с V-вырезом, и их экспансию было уже не остановить.