«Маски позора» для сплетниц, скандалистов и пьяниц 

Считается, что Средневековье было жестокой порой и за разные провинности сразу били кнутом, рубили головы или вешали. Но это не так — были в те времена и воспитательные меры, менее травматичные, хотя тоже довольно суровые. Сплетников, скандалистов и пьяниц наряжали в специальные «маски позора», которые не только унижали человека, но и доставляли ему серьезный дискомфорт.

«Маски позора» появились впервые в Северной Англии и Шотландии в 17 столетии. Такой способ наказания показался европейцам эффективным и очень скоро им начали пользоваться в Германии, а затем и в других странах. Для нас эти странные приспособления — забавный гибрид орудия пыток и карнавальной маски, но в Средние века хорошо знали, что означает тот или иной тип «личины».

Устройства, которые мы сейчас знаем как «маска позора», раньше были известны как «уздечка хулителя», «узда сквернослова», «сбруя пьяницы», «сбруя сплетницы», и еще под множеством других обличительных названий. Изготавливали маски для мужчин, женщин и даже детей. Обычно дизайн маски отображал порок, за который ею «награждали» владельца.

Это были странные, уродливые личины, вызывавшие смех. Сплетницам полагались маски с длинными ушами и развесистыми губами, скандалистам предназначались варианты с длинными коваными языками, а любителей выпить отличали маски с большими уродливыми носами или свиными рылами.

Кроме унижения, носитель маски испытывал и физические мучения — изготовленные из металла изделия были тяжелыми, мешали есть, пить, разговаривать, спать и даже просто держать голову ровно.

Были и особо изощренные варианты — известны конструкции, имевшие специальные уздечки и вставки, помещаемые в рот. В такой маске человек мог только мычать и стонать.

Снять «маску позора» мешал замок, а попытка избавиться от инструмента правосудия каралась телесными наказаниями и штрафом. Срок ношения изделия определялся судом — он мог составлять как несколько часов, так и пару недель. Если для наказанного ношение маски было пыткой, то для праздных зевак — отличным развлечением.

Шествие человека в маске по улице всегда сопровождалось освистыванием, оскорблениями и безудержным весельем. Чтобы привлечь к наказанному как можно больше внимания и тем самым усилить воспитательный эффект, маски снабжали колокольчиками, звук которых оповещал горожан о перемещении сплетницы или забулдыги.

Причин, по которым заставляли носить «маски позора» было очень много. Пьянство, лень, клевета, сплетни, ругань, оскорбления, бунтарские речи и даже просто «праздные разговоры» и «неуважение к мужу» могли привести к тому, что суд приговаривал к ношению уродливого приспособления.

Орудие наказания использовалось до середины 19 века. В работных домах Великобритании «маской позора» награждали тех, кто болтает на рабочем месте или строит козни против коллег и начальства.