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7 приятных подарков не дороже 500 рублей 

Мира Маркина 13 часов назад
Предновогодняя суета неизменно сопровождается покупкой подарков для семьи, друзей и коллег. Но порой не всегда хватает средств для того, чтобы купить каждому дорогой подарок. К счастью, многие полезные и функциональные презенты стоят не дороже 500 рублей. Подробнее о них — в материале "Рамблера".

Ежедневник

Активному человеку, привыкшему каждый день выкладываться по максимуму, необходим ежедневник, в который он сможет записывать цели и задачи как на каждый день, так и на целый год.

Свечи

Ароматические свечи — отличное средство для создания домашнего уюта. К тому же, — это вполне долговечный подарок.

Книга

Выбирая книгу в подарок, ориентируйтесь на увлечения и предпочтения человека. Или же поинтересуйтесь о них невзначай.

Сладости

Всевозможный мармелад, нуга, пастила и леденцы — все это станет отличным подарком для человека, не мыслящего жизни без сладкого.

Обложка на паспорт

Аксессуар, который точно не будет лишним и наверняка придаст паспорту более презентабельный вид.

Гирлянда

Кто сказал, что украшать дом можно только в Новый год? Гирлянда создаст приятную атмосферу в квартире в любое время года.

Маска для сна

Отличный аксессуар для тех, кто может заснуть лишь в кромешной темноте или же любит вздремнуть днем.
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