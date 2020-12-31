Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶

Новогодние игрушки из советского прошлого, которые навевают ностальгию 

BigPicture.ru 12 часов назад
В детстве все мы любили украшать новогоднюю елку, погружаясь в сказочную атмосферу. На целых две недели зеленое деревце превращалось в волшебное царство, которое населяли хрупкие белочки, зайчики, расписные шары, сверкающая мишура и обязательная сосулька или звезда для верхушки. В дополнение к игрушкам на ветви развешивали дефицитные конфеты и даже мандарины.
В преддверии праздника самое время достать с антресолей коробку со старыми елочными игрушками или полюбоваться нашей подборкой фотографий, чтобы предаться ностальгии.
Видео дня. Какие ужасы видели астронавты в открытом космосе
BigPicture.ru: последние новости
Безумно странные находки обычных людей Безумно странные находки обычных людей 20 загадочных исторических снимков, которые не поймешь без объяснения 20 загадочных исторических снимков, которые не поймешь без объяснения «Все девочки снежинки, а мальчики клоуны»: Новый год в 90-е «Все девочки снежинки, а мальчики клоуны»: Новый год в 90-е
Вещи , Фото
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Странные аномалии 2020 года, попавшие на камеру
20:01
Странные аномалии 2020 года, попавшие на камеру
Безумный мир
Как живут гопники в разных странах
04:32
Как живут гопники в разных странах
Истории
Что будет, если взорвать самую мощную бомбу на Земле
11:15
Что будет, если взорвать самую мощную бомбу на Земле
Истории
Cамые знаменитые шарлатаны в истории
10:24
Cамые знаменитые шарлатаны в истории
Люди
Невероятные случаи многолетнего выживания в джунглях
17:13
Невероятные случаи многолетнего выживания в джунглях
Истории
Что скрывается под песками Сахары
09:19
Что скрывается под песками Сахары
Истории
Вещи, которые вы вряд ли когда-нибудь видели
07:49
Вещи, которые вы вряд ли когда-нибудь видели
Вещи
Осужденные, чью невиновность доказали спустя много лет
11:50
Осужденные, чью невиновность доказали спустя много лет
Люди
Случаи, когда погода изменила ход истории
09:40
Случаи, когда погода изменила ход истории
Истории
Австралиец решил поцеловать огромного паука
00:17
Австралиец решил поцеловать огромного паука
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение