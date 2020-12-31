В детстве все мы любили украшать новогоднюю елку, погружаясь в сказочную атмосферу. На целых две недели зеленое деревце превращалось в волшебное царство, которое населяли хрупкие белочки, зайчики, расписные шары, сверкающая мишура и обязательная сосулька или звезда для верхушки. В дополнение к игрушкам на ветви развешивали дефицитные конфеты и даже мандарины.

В преддверии праздника самое время достать с антресолей коробку со старыми елочными игрушками или полюбоваться нашей подборкой фотографий, чтобы предаться ностальгии.