Сегодня из-за небольшой очереди в магазине можно гневно потребовать открыть дополнительную кассу. Советские граждане терпеливо выстаивали очередь, чтобы купить дефицитный товар. Брали без разбора, не глядя на размер и фасон, жутко завидуя счастливчикам, покидающим магазин с вожделенным товаром в руках. Предлагаем вспомнить десятку товаров, которые в Советском Союзе были жутким дефицитом.

Эмалированный тазик

Каждая уважающая себя хозяйка стремилась иметь в доме импортные эмалированные тазики разного формата. Купить их было чрезвычайно сложно. В 80-е годы за ними велась настоящая охота. Считалось большой удачей оказаться в магазине, где их «выбросили» в продажу.

В то время считалось вполне нормальным встретить на улице прилично одетую женщину с новеньким тазиком в руках. Прохожие, в надежде на удачу, обязательно интересовались, где удалось «достать» дефицитный товар.

Туалетная бумага

Сегодня кажется невероятным обнаружить в доме отсутствие туалетной бумаги. В Советском Союзе 60-х и более поздних годов сей предмет гигиены был в дефиците. Туалетная бумага не входила в перечень товаров первой необходимости и производилась в недостаточном объеме. Если удавалось попасть в магазин на момент «выброса» туалетной бумаги, то быстро образовывалась огромная очередь. Каждый покупатель мог приобрести только ограниченное число упаковок.

Счастливые покупатели сталкивались с проблемой транспортировки. Полиэтиленовые пакеты отсутствовали, как таковые. За неимением авоськи, туалетную бумагу нанизывали на веревку, которую вешали на грудь, как пулеметную ленту. Прогулка до дома с таким украшением не считалась зазорной. Наоборот, прохожие спешили узнать, в каком магазине «выбросили» дефицит.

Конечно, покупатели огорчались, если товар заканчивался раньше, чем дошла их очередь. Хотя советские граждане не унывали, ведь научились компенсировать дефицит туалетной бумаги. Вместо нее в туалете лежала аккуратная стопка газет. Кстати, отсюда возникло выражение «схожу, почитаю», которое подразумевало необходимость справить нужду.

Автомобиль

Хоть советских людей и убеждали, что машина это не предмет роскоши, многие считали иначе. Несмотря на немалую стоимость автомобиля, его покупка была сопряжена с препятствиями иного характера. В СССР машины распределяли по предприятиям. Желающим приобрести транспортное средство, нужно было заранее оформить заявление для внесения в очередь.

Распределение автомобилей среди рабочего коллектива могло происходить разными способами: по решению профсоюзного комитета или в порядке очереди. Так или иначе, наличие денег не подразумевало быструю покупку машины. Иногда в очереди на авто можно было простоять несколько лет. Конечно, существовал еще черный рынок. Но там были совершенно другие цены — подержанное авто стоило гораздо дороже нового.

Книги

Советские люди были самой читающей нацией в мире. Но это вовсе не означало доступность интересных книг. Очереди под книжными магазинами собирались еще до завоза товара. Многие, в надежде «урвать» детективные или приключенческие произведения, дежурили всю ночь. Научная фантастика была в еще большем дефиците. Собрания сочинений считались вершиной мечтаний.

Иногда дефицитные романы можно было приобрести по талончику, который давали в обмен на макулатуру. В талоне указывалось конкретное произведение. Еще можно было оформить подписку на «Полные собрания», что было очень непросто. Нужно было занять очередь, чтобы попасть в число первых посетителей. Подписка оформлялась далеко не каждый день.

Правда, к томикам собраний предъявлялись особые требования. Практически никто не читал «Полные собрания». Их покупали для украшения интерьера. Наиболее удачным приобретением были томики коричневых, бордовых оттенков. Мгновенно раскупали темно-зеленые тома. Многотомные собрания сочинений с синими обложками раскупались значительно хуже.

Сапоги-чулки

В 1970-х годах вошли в моду импортные сапоги-чулки. Каждая советская женщина мечтала обзавестись заветной парой сапог, импортируемых из Болгарии, Венгрии, Югославии, Чехословакии. Если сапоги-чулки «выбрасывали» в продажу, то дамы покупали, не глядя на размер. Если попадалась пара большего размера, то это не считалось проблемой. В носок укладывали вату, газету и так носили. Маленький размер старались обменять здесь же, разыскав такую же обладательницу неподходящего размера.

Если обменяться не получалось, то разнашивали сапоги дома. Существовало огромное множество рецептов, как разносить сапоги. Например, поддевали несколько пар носков, смазывали обувь глицерином. Самые отчаянные дамы нагревали обновку над паром, а затем быстренько надевали на ногу.

Сумки

Дорожные, дамские, спортивные сумки также были в огромном дефиците. Зачастую на витрине громоздились неказистые образцы подобия сумок. А вот купить настоящую виниловую сумку с эмблемой Аэрофлота считалось невозможным. Обычно их распределяли через профсоюзные организации. Желающих всегда было в несколько раз больше. Поэтому, девушкам предлагали тянуть жребий.

Мужские костюмы

Магазины предлагали покупателям неказистые костюмы устаревшего фасона. «Достать» качественные и модные изделия было почти невозможно. Тогда советские граждане нашли способ пополнить гардероб модным костюмом. Нужно было подать документы в ЗАГС и получить талончик в спецмагазин для новобрачных.

Ассортимент салона был значительно шире, а качество товаров — несравненно выше. В спецмагазинах предлагали обувь, одежду, белье. Девушки охотно соглашались провернуть такое мероприятие. Получив справку из ЗАГСа, она получала возможность купить ограниченное число импортного белья, модное платье, качественную обувь. Позже обнаруживалось, что молодые решили повременить с браком.

Икра красная и черная

Дефицит 80-х годов затронул многие продукты питания. Советские граждане круглый год «охотились» за икрой. Покупали любую, какую удавалось застать, хоть черную, хоть красную. Дефицитная баночка с икрой считалась очень ценным презентом. Ее дарили, придя в гости. Ну, а если требовалось выразить гостеприимство, накрыв богатый стол, то бутерброды с икрой были как нельзя кстати.

Кроме того, советские граждане, отправляясь в туристическую или деловую поездку за рубеж, старались прихватить с собой несколько баночек с икрой. За границей их легко было продать, пополнив скудный бюджет валюты, чтобы купить модную дубленку или дефицитную электронику.

Гречка

Все наслышаны о пользе гречневой каши. Сегодня мы имеем возможность покупать ее хоть каждый день в любом количестве. В Советском Союзе гречку редко можно было застать в магазине. Стабильно она была только в специализированных отделах для диабетиков. Больные получали специальные книжки, которые давали право на покупку диетических продуктов. Сотрудник магазина отмечал в книжке сведения о покупке.

Товар на экспорт

Если по каким-либо причинам товар, выпущенный для экспорта, оказывался в магазине, то его мгновенно раскупали. Товары с меткой «made in USSR» отличались надежностью и высоким качеством. Обычно такие товары предназначались для зарубежного покупателя и отличались от аналогов с внутреннего рынка в лучшую сторону. Если экспортный товар оказывался «выброшенным» в продажу, то в магазине возникала давка и огромнейшая очередь.

Конечно, перечень дефицитных товаров советского союза не может быть полным без индийского чая, бразильского кофе, жестяных крышек, цветных телевизоров и кухонных гарнитуров. Живя в условиях повального дефицита, советские люди освоили искусство завязывания «нужных» знакомств, выработали выносливость, простаивая длинные очереди. Волнения и стресс окупались радостью приобретения и чувством превосходства перед менее удачливыми соотечественниками.