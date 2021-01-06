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Елочные игрушки, которые стоят много денег 

BigPicture.ru 6 часов назад
Да, к сожалению не многие задумываются о том, что порой хранится у них дома, а часто смотрят на этот, с их точки зрения, хлам и спокойно его выбрасывают. Мы вам покажем интересные и очень редкие игрушки, стоящие приличных денег.
Внимание! Цена игрушки зависит от редкости, состояния, возраста и т. п. факторов. К сожалению не все ваши старые игрушки стоят указанных денег, да и приведенная цена — это стоимость редких экземпляров. Но вдруг в вашем шкафу есть нечто подобное? Но мы все-такие советуем — ничего не выбрасывать, пока не поймете что это такое и имеет ли какую-то ценность!
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