10 вещей, людей и событий, за которые мы благодарны девяностым 

Современная певица Монеточка пару лет назад записала трек, вдохновленный 90-ми. И вроде бы ничего, но мрачная картинка того периода жизни, оказывается, отразилась на нескольких поколениях. Все ли было так плохо? Ответить сложно, ведь это вопрос субъективный: кто-то действительно настрадался, а кто-то до сих пор с тоской вспоминает давно ушедшие дни.

Однако есть вещи, которые точно могут оправдать этот промежуток. 90-е дали людям определенные представления о свободе, о моде, о жизни за границей и много чего еще. Попробуйте вспомнить главные символы 30-летней давности — они точно заставят вас улыбнуться!

Джинса

Как только она появилась, подростки тех лет сразу кинулись экспериментировать. Такие джинсы заливали хлоркой, варили, обрезали. Чего только не сделаешь ради моды!

Игры

“Сега” и «денди» давно стали нарицательными в русском языке. Наверное из-за того, что это была мечта почти каждого ребенка, пока приставку не сменил компьютер.

Майкл Джексон в Москве

В 1993 году знаменитый певец посетил Россию впервые. Это стало настоящей сенсацией и для поклонников, и для шоу-бизнеса в целом. Мало кто догадывался, что это был предпоследний раз, когда можно было попасть на концерт короля поп-музыки.

Стационарные телефоны

И никакой зависимости от мобильников: только карманы, набитые мелочью, и ограниченное время разговора.

Spice Girls

Участницам группы на момент старта выступлений было всего по 17. Неудивительно, почему они покорили весь мир и Россию тоже.

Шалаши

Если приставки не было, выход один — гулять с друзьями на улице. Важным этапом жизни становилась постройка первого шалаша из всего, что нашлось.

За этой историей любили наблюдать все. Спасибо звездам за то, что давали такой повод для обсуждений.

Да и в принципе «Дикий ангел», на котором выросло целое поколение девочек, мечтающих быть похожими на героиню. Выбор хорош!

Бижутерия и аксессуары для волос

Мода 90-х кажется немного безумной. Только-только зарождающийся тренд на массивные ободки, значки, обилие браслетов и серьги-кольца — если задуматься, то все это и сейчас популярно.

Детские костюмы

И детские фотографии, которые у всех почему-то одинаковы: зима, поза как у часового и разноцветный теплый костюмчик.

А с чем у вас ассоциируются 90-е?