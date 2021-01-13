10 вещей, людей и событий, за которые мы благодарны девяностым 

Современная певица Монеточка пару лет назад записала трек, вдохновленный 90-ми. И вроде бы ничего, но мрачная картинка того периода жизни, оказывается, отразилась на нескольких поколениях. Все ли было так плохо? Ответить сложно, ведь это вопрос субъективный: кто-то действительно настрадался, а кто-то до сих пор с тоской вспоминает давно ушедшие дни.
Однако есть вещи, которые точно могут оправдать этот промежуток. 90-е дали людям определенные представления о свободе, о моде, о жизни за границей и много чего еще. Попробуйте вспомнить главные символы 30-летней давности — они точно заставят вас улыбнуться!
Джинса
Как только она появилась, подростки тех лет сразу кинулись экспериментировать. Такие джинсы заливали хлоркой, варили, обрезали. Чего только не сделаешь ради моды!
Игры
“Сега” и «денди» давно стали нарицательными в русском языке. Наверное из-за того, что это была мечта почти каждого ребенка, пока приставку не сменил компьютер.
Майкл Джексон в Москве
В 1993 году знаменитый певец посетил Россию впервые. Это стало настоящей сенсацией и для поклонников, и для шоу-бизнеса в целом. Мало кто догадывался, что это был предпоследний раз, когда можно было попасть на концерт короля поп-музыки.
Стационарные телефоны
И никакой зависимости от мобильников: только карманы, набитые мелочью, и ограниченное время разговора.
Spice Girls
Участницам группы на момент старта выступлений было всего по 17. Неудивительно, почему они покорили весь мир и Россию тоже.
Шалаши
Если приставки не было, выход один — гулять с друзьями на улице. Важным этапом жизни становилась постройка первого шалаша из всего, что нашлось.
Союз Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова
За этой историей любили наблюдать все. Спасибо звездам за то, что давали такой повод для обсуждений.
Да и в принципе «Дикий ангел», на котором выросло целое поколение девочек, мечтающих быть похожими на героиню. Выбор хорош!
Бижутерия и аксессуары для волос
Мода 90-х кажется немного безумной. Только-только зарождающийся тренд на массивные ободки, значки, обилие браслетов и серьги-кольца — если задуматься, то все это и сейчас популярно.
Детские костюмы
И детские фотографии, которые у всех почему-то одинаковы: зима, поза как у часового и разноцветный теплый костюмчик.
А с чем у вас ассоциируются 90-е?