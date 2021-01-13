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10 вещей, людей и событий, за которые мы благодарны девяностым 

КТО?ЧТО?ГДЕ? 7 часов назад
Современная певица Монеточка пару лет назад записала трек, вдохновленный 90-ми. И вроде бы ничего, но мрачная картинка того периода жизни, оказывается, отразилась на нескольких поколениях. Все ли было так плохо? Ответить сложно, ведь это вопрос субъективный: кто-то действительно настрадался, а кто-то до сих пор с тоской вспоминает давно ушедшие дни.
Однако есть вещи, которые точно могут оправдать этот промежуток. 90-е дали людям определенные представления о свободе, о моде, о жизни за границей и много чего еще. Попробуйте вспомнить главные символы 30-летней давности — они точно заставят вас улыбнуться!

Джинса

Как только она появилась, подростки тех лет сразу кинулись экспериментировать. Такие джинсы заливали хлоркой, варили, обрезали. Чего только не сделаешь ради моды!

Игры

“Сега” и «денди» давно стали нарицательными в русском языке. Наверное из-за того, что это была мечта почти каждого ребенка, пока приставку не сменил компьютер.

Майкл Джексон в Москве

В 1993 году знаменитый певец посетил Россию впервые. Это стало настоящей сенсацией и для поклонников, и для шоу-бизнеса в целом. Мало кто догадывался, что это был предпоследний раз, когда можно было попасть на концерт короля поп-музыки.

Стационарные телефоны

И никакой зависимости от мобильников: только карманы, набитые мелочью, и ограниченное время разговора.

Spice Girls

Участницам группы на момент старта выступлений было всего по 17. Неудивительно, почему они покорили весь мир и Россию тоже.

Шалаши

Если приставки не было, выход один — гулять с друзьями на улице. Важным этапом жизни становилась постройка первого шалаша из всего, что нашлось.

Союз Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова

За этой историей любили наблюдать все. Спасибо звездам за то, что давали такой повод для обсуждений.

Наталья Орейро

Да и в принципе «Дикий ангел», на котором выросло целое поколение девочек, мечтающих быть похожими на героиню. Выбор хорош!

Бижутерия и аксессуары для волос

Мода 90-х кажется немного безумной. Только-только зарождающийся тренд на массивные ободки, значки, обилие браслетов и серьги-кольца — если задуматься, то все это и сейчас популярно.

Детские костюмы

И детские фотографии, которые у всех почему-то одинаковы: зима, поза как у часового и разноцветный теплый костюмчик.
А с чем у вас ассоциируются 90-е?
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Вещи , Фото , Филипп Киркоров , Майкл Джексон , Наталья Орейро , Алла Пугачева
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