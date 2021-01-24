Вещи, которые рассказывают о жизни в СССР 

Многие с ностальгией вспоминают свое советское детство и юность. За долгие годы у людей в СССР сформировался свой быт, который современное поколение может представить только по фильмам или хранящимся где-то на антресоли, в гараже или на даче предметам. Некоторые из них были буквально в каждом доме. "Рамблер" собрал галерею фото незаменимых атрибутов жизни людей в СССР.

Сервант, стенка на всю комнату и, конечно, ковры: на стене, на полу и везде, где только можно, — в лучших традициях советских квартир. Но, что бы ни говорили, интерьерами прошлого столетия вдохновляются многие современные дизайнеры, а за предметами мебели и посудой времен СССР охотятся любители винтажа.

Поход в магазин для советского человека был целым ритуалом. За молоком, которое продавали на разлив, ходили с эмалированными и алюминиевыми бидонами с нарисованными ягодками или цветочками. Еще в них можно было принести сметану и квас.

Вместо пластиковых пакетов у каждого была своя авоська. Из-за дефицита товаров ее всегда носили с собой. Отсюда и название: авось что-то появится. Сегодня тренд на авоськи вернулся. Они многоразовые, в отличие от пластиковых пакетов, и не вредят экологии.

Еще одним незаменимым предметов для советского быта были счеты. Ими массово пользовались вплоть до конца XX века, пока в магазинах не появились калькуляторы. А в некоторых сельских магазинах их используют и сейчас.