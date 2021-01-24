Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶

Вещи, которые рассказывают о жизни в СССР 

Полина Алферова 5 часов назад
Многие с ностальгией вспоминают свое советское детство и юность. За долгие годы у людей в СССР сформировался свой быт, который современное поколение может представить только по фильмам или хранящимся где-то на антресоли, в гараже или на даче предметам. Некоторые из них были буквально в каждом доме. "Рамблер" собрал галерею фото незаменимых атрибутов жизни людей в СССР.
Сервант, стенка на всю комнату и, конечно, ковры: на стене, на полу и везде, где только можно, — в лучших традициях советских квартир. Но, что бы ни говорили, интерьерами прошлого столетия вдохновляются многие современные дизайнеры, а за предметами мебели и посудой времен СССР охотятся любители винтажа.
Поход в магазин для советского человека был целым ритуалом. За молоком, которое продавали на разлив, ходили с эмалированными и алюминиевыми бидонами с нарисованными ягодками или цветочками. Еще в них можно было принести сметану и квас.
Вместо пластиковых пакетов у каждого была своя авоська. Из-за дефицита товаров ее всегда носили с собой. Отсюда и название: авось что-то появится. Сегодня тренд на авоськи вернулся. Они многоразовые, в отличие от пластиковых пакетов, и не вредят экологии.
Еще одним незаменимым предметов для советского быта были счеты. Ими массово пользовались вплоть до конца XX века, пока в магазинах не появились калькуляторы. А в некоторых сельских магазинах их используют и сейчас.
Видео дня. Как кормят в тюрьмах разных стран
Комментарии 22
Вещи , Фото
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Грандиозные проекты СССР, которые не довели до конца
03:03
Грандиозные проекты СССР, которые не довели до конца
Истории
Как кормят в тюрьмах разных стран мира
10:28
Как кормят в тюрьмах разных стран мира
Места
Составлен рейтинг самых щедрых людей мира
00:54
Составлен рейтинг самых щедрых людей мира
Люди
Что стало с детьми диктаторов
06:10
Что стало с детьми диктаторов
Истории
Самые загадочные фотографии в истории
04:13
Самые загадочные фотографии в истории
Истории
История красавицы, которую мать заперла в доме на 25 лет
05:20
История красавицы, которую мать заперла в доме на 25 лет
Истории
7 громких религиозных скандалов, удививших мир
10:19
7 громких религиозных скандалов, удививших мир
Истории
Как работало право первой ночи в Европе
07:04
Как работало право первой ночи в Европе
Истории
Что будет, если взорвать ядерное оружие в космосе
11:06
Что будет, если взорвать ядерное оружие в космосе
Истории
Реальные города-призраки по всему миру
05:19
Реальные города-призраки по всему миру
Места
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение