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10 вещей, которые мы каждый день делаем неправильно 

BigPicture.ru 17 часов назад
В жизни много вещей, которые отнимают у нас уйму времени и нервов, но, к счастью, всегда можно покончить с этим безобразием.
В этом посте мы нарыли 10 способов того, как сделать привычные вещи комфортными и удобными.
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