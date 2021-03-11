7 вещей, которые поймут только в России 

История каждой страны уникальна. Именно она формирует культуру поведения и быта жителей каждого конкретного государства. И что близко россиянам, может быть чуждо иностранцам.

Рассказываем о некоторых вещах и привычках, которые поймут только жители нашей страны.

Железные подстаканники для чая

Только в России этот предмет, без которого не обходится ни одно путешествие на поезде, не вызывает вопросов у пассажиров. В других странах более популярны одноразовые стаканы или чашки для чая, которые не предполагают использования такого привычного каждому россиянину железного подстаканника.

Вареная сгущенка

Несмотря на то, что идею варить сгущенное молоко приписывают американцу Гейлу Бордену , это считается традиционным русским лакомством. Именно россияне отдают предпочтение тому, чтобы сварить это лакомство самостоятельно дома в кастрюле, а не покупать готовый продукт в магазине.

Почтовые адреса

В большинстве стран принято писать адрес получателя письма от частного к общему. В России же мы сначала указываем страну, город пребывания, затем уже улицу и номер дома. Иностранца такой порядок написания адреса может привести в серьезное замешательство.

Кухонные застолья

Принимать гостей на кухне и накрывать стол именно в этой части дома — это уже, можно сказать, национальная традиция. Пока в других странах званые ужины принято устраивать в гостиной или на заднем дворе дома, у нас кухню считают сердцем дома каждого россиянина.

Сумка-авоська

Прекрасная и многоразовая альтернатива полиэтиленовым пакетам на самом деле родом из СССР. Сейчас этот предмет переживает новую волну популярности и в большинстве стран называется экосумкой. Но для русских людей она навсегда останется просто авоськой.

Валенки

Еще один национальный предмет. Очень теплая зимняя обувь — валенки, которую любят жители холодных российских регионов за универсальность и износостойкость. В гардеробе иностранца такой предмет встретить практически невозможно.

Домашние тапочки

И еще один обязательный элемент домашнего гардероба большинства россиян — тапочки. Если американцы или некоторые европейцы могут позволить себе ходить в уличной обуви дома, россияне так никогда не делают, и всегда держат дом в чистоте. На пороге просто необходимо разуться и либо надеть домашнюю пару обуви, либо пройти в дом босиком. Порой иностранцы находят эту привычку странной и непрактичной, а другие же, наоборот, считают, что это единственно правильный подход.