Ещё
Далее:
Читайте также:

7 вещей, которые поймут только в России 

Стелла Шмель 12 часов назад
История каждой страны уникальна. Именно она формирует культуру поведения и быта жителей каждого конкретного государства. И что близко россиянам, может быть чуждо иностранцам.
Рассказываем о некоторых вещах и привычках, которые поймут только жители нашей страны.

Железные подстаканники для чая

Только в России этот предмет, без которого не обходится ни одно путешествие на поезде, не вызывает вопросов у пассажиров. В других странах более популярны одноразовые стаканы или чашки для чая, которые не предполагают использования такого привычного каждому россиянину железного подстаканника.

Вареная сгущенка

Несмотря на то, что идею варить сгущенное молоко приписывают американцу Гейлу Бордену, это считается традиционным русским лакомством. Именно россияне отдают предпочтение тому, чтобы сварить это лакомство самостоятельно дома в кастрюле, а не покупать готовый продукт в магазине.

Почтовые адреса

В большинстве стран принято писать адрес получателя письма от частного к общему. В России же мы сначала указываем страну, город пребывания, затем уже улицу и номер дома. Иностранца такой порядок написания адреса может привести в серьезное замешательство.

Кухонные застолья

Принимать гостей на кухне и накрывать стол именно в этой части дома — это уже, можно сказать, национальная традиция. Пока в других странах званые ужины принято устраивать в гостиной или на заднем дворе дома, у нас кухню считают сердцем дома каждого россиянина.

Сумка-авоська

Прекрасная и многоразовая альтернатива полиэтиленовым пакетам на самом деле родом из СССР. Сейчас этот предмет переживает новую волну популярности и в большинстве стран называется экосумкой. Но для русских людей она навсегда останется просто авоськой.

Валенки

Еще один национальный предмет. Очень теплая зимняя обувь — валенки, которую любят жители холодных российских регионов за универсальность и износостойкость. В гардеробе иностранца такой предмет встретить практически невозможно.

Домашние тапочки

И еще один обязательный элемент домашнего гардероба большинства россиян — тапочки. Если американцы или некоторые европейцы могут позволить себе ходить в уличной обуви дома, россияне так никогда не делают, и всегда держат дом в чистоте. На пороге просто необходимо разуться и либо надеть домашнюю пару обуви, либо пройти в дом босиком. Порой иностранцы находят эту привычку странной и непрактичной, а другие же, наоборот, считают, что это единственно правильный подход.
Видео дня. Миллионы в стене: самые неожиданные находки
Комментарии 5
Вещи , Фото , Гейл Борден
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Почему на Дальнем Севере люди живут в цистернах из-под нефти
07:51
Почему на Дальнем Севере люди живут в цистернах из-под нефти
Места
Самые страшные природные явления в мире
08:41
Самые страшные природные явления в мире
Истории
«Железный Майк»: алкоголик, которого не смогли убить
05:14
«Железный Майк»: алкоголик, которого не смогли убить
Истории
Кладбище мотоциклов и миллионы в стене: самые неожиданные находки
08:32
Кладбище мотоциклов и миллионы в стене: самые неожиданные находки
Вещи
10 самых мощных прорывов воды
11:39
10 самых мощных прорывов воды
Истории
Гигантские кенгуру устроили боксерский поединок
00:27
Гигантские кенгуру устроили боксерский поединок
Безумный мир
Блогер показал разницу между эффектом от чая и кофе по утрам
00:27
Блогер показал разницу между эффектом от чая и кофе по утрам
Безумный мир
Невероятные случаи выживания в джунглях
14:07
Невероятные случаи выживания в джунглях
Истории
Страны, которым предрекли скорое исчезновение
11:12
Страны, которым предрекли скорое исчезновение
Места
Как не стать жертвой телефонных аферистов
03:09
Как не стать жертвой телефонных аферистов
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение