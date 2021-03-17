Необычные находки, сделанные на пляжах 

На пляжах часто можно встретить людей, прогуливающихся с металлоискателями. Они ищут ценные и просто необычные мелкие вещи в песке, не замечая ничего вокруг. А между тем, интересности на берегу моря находятся не только под слоем песка. Они повсюду и достаточно просто посмотреть по сторонам, чтобы их обнаружить.

Чем хороши пляжи? Только ли тем, что дают нам долгожданный отдых у моря, после месяцев упорно труда? Разумеется нет! На песке или гальке всегда можно найти немало интересных вещей, которых отдало нам море или оставили люди, побывавшие здесь до нас. К сожалению, чаще всего мы находим у линии прибоя пластиковый мусор, но бывают и поистине уникальные находки. Например, как те, о которых мы хотим вам рассказать.