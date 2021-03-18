Самые грязные места в любой квартире

Исследования показывают – в обычной городской квартире грязи обычно больше чем на улице за окном. Мы хоть и делаем уборки, и выкидываем мусор – эти вещи лишь немногим снижают количество микробов. Их в квартире миллиарды. В конечном счете, результат выражается в аллергиях, отравлениях и болезнях. Так что самые грязные места квартиры стоит знать – их нужно контролировать особенно тщательно.

1/9 Наволочка. Уровень угрозы: средний. Фото: https://bigpicture.ru/ Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/9 Пылесос. Уровень угрозы: средний. Фото: https://bigpicture.ru/ 3/9 Контроллеры. Уровень угрозы: средний. Фото: https://bigpicture.ru/ 4/9 Дверная ручка. Уровень угрозы: высокий. Фото: https://bigpicture.ru/ Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/9 Уплотнитель в холодильнике. Уровень угрозы: высокий. Фото: https://bigpicture.ru/ 6/9 За туалетом. Уровень опасности: максимальный. Фото: https://bigpicture.ru/ 7/9 Разделочная доска. Уровень опасности: критический. Фото: https://bigpicture.ru/ Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/9 Тряпки и губки. Уровень опасности: крайне высокий. Фото: https://bigpicture.ru/ 9/9 Клавиатура. Уровень опасности: высокий. Фото: https://bigpicture.ru/

Подушки и наволочки — настоящий рассадник всевозможных микробов. Аллергены, вирусы и бактерии, пылевые клещи и прочие микроскопические твари скапливаются здесь миллионами. Все это может вызвать проблемы с дыханием и зрением, вплоть до постоянной астмы и конъюнктивита. Хотите избежать проблем? Меняйте наволочку минимум раз в неделю.

Подумайте сами: этой штукой вы убираете грязь с ковров и пола. Потенциально пылесос — культиватор самых неприятных бактерий. Его обязательно нужно хранить в отделенном от жилых комнат чулане, а чистить следует не только пылевой мешок, но и трубу и щетки.

Практически у каждого в доме есть игровая приставка. Сколько времени вы проводите, убивая очередных монстров? А как насчет ночи за пультом, когда во всем мире остаетесь только вы, экран монитора и тарелка вкусной еды рядом — чтобы не бегать на кухню? Теперь представьте, сколько раз вы хватались за контроллер грязными руками. И сколько грязи способна впитать пластмасса. Гадость!

Вы не можете контролировать уровень чистоты дверных ручек в общественных местах — но в собственном доме делать это обязаны. Не обязательно фанатично протирать их тряпкой каждый день. Просто не забывайте о них при очередной уборке.

Сальмонелла, кишечная палочка, паразиты и ленточные черви. Все эти твари живут в мясе, которое вы разделываете на специальной доске. Забудьте о деревянных досках: они настоящий рай для развития не очень дружественных человеку культур. Тщательно мойте доску после каждого использования — и заведите их несколько для разных целей.

Бактерии, культивируемые в ванной, поступают сюда из самых разных мест. Спустили воду, не закрыв крышку? Поздравляем, теперь все микробы из унитаза радостно парят по всей территории санузла. Уделите этой маленькой, но важной комнате особое внимание при еженедельной уборке. И, конечно, не забывайте опускать крышку — здоровее будете.

Сальмонелла, кишечная палочка, паразиты и ленточные черви. Все эти твари живут в мясе, которое вы разделываете на специальной доске. Забудьте о деревянных досках: они настоящий рай для развития не очень дружественных человеку культур. Тщательно мойте доску после каждого использования — и заведите их несколько для разных целей.

Грубые и пористые поверхности обеспечивают бактериям чудесную питательную среду. Добавьте немного грязи, немного крошек и остатков пищи — поздравляем, вот вы и создали свой первый супермаркет вирусов. Меняйте тряпки как можно чаще. Используйте новую губку каждый раз, когда моете посуду.