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Вещи из нулевых, по которым мы скучаем

Елизавета Назарова
10 часов назад
Сейчас модно ностальгировать по девяностым, но почему-то многие забыли про нулевые. У многих с этими вещами связана молодость или уже более зрелые годы, но они навсегда отпечатались в памяти и сознании людей. В галерее "Рамблера" — вещи из нулевых, по которым скучают многие люди.
Лазерные указки покупали только в двух случаях: если в семье есть ребенок или кот.
1/10 Лазерные указки покупали только в двух случаях: если в семье есть ребенок или кот.
Фото: Соцсети
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Чтобы этот диск работал, нужно было подуть на него и протереть. Если не помогало, в ход шел спирт.
2/10 Чтобы этот диск работал, нужно было подуть на него и протереть. Если не помогало, в ход шел спирт.
Фото: Соцсети
Видеомагнитофон. У кого-нибудь на даче сохранились кассеты для VHS?
3/10 Видеомагнитофон. У кого-нибудь на даче сохранились кассеты для VHS?
Фото: Соцсети
У кого-то были мухобойки, а у кого-то липучки, куда садились мухи.
4/10 У кого-то были мухобойки, а у кого-то липучки, куда садились мухи.
Фото: Соцсети
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А вот так выглядели первые навигаторы.
5/10 А вот так выглядели первые навигаторы.
Фото: Соцсети
В видеопрокате можно было найти самые любимые фильмы.
6/10 В видеопрокате можно было найти самые любимые фильмы.
Фото: Соцсети
Мыльница! А помните, как долго надо было ждать проявки пленки и печати фото из отпуска?
7/10 Мыльница! А помните, как долго надо было ждать проявки пленки и печати фото из отпуска?
Фото: Соцсети
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Интернет раньше был таким, кто не помнит. Окошком можно было рисовать узоры, пока компьютер не отвиснет.
8/10 Интернет раньше был таким, кто не помнит. Окошком можно было рисовать узоры, пока компьютер не отвиснет.
Фото: Соцсети
Такие были в каждом торговом центре рядом с автоматами, где можно было достать мягкую игрушку.
9/10 Такие были в каждом торговом центре рядом с автоматами, где можно было достать мягкую игрушку.
Фото: Соцсети
Когда-то плееры не помещались в карман куртки.
10/10 Когда-то плееры не помещались в карман куртки.
Фото: Соцсети
На период начала 2000-х пришлось многое: в стране уже вовсю развивались современные технологии, начинал появляться интернет. Многие заграничные вещи стали доступнее, но все равно о CD-плеере можно было только мечтать. Только представьте, что каких-то 20 лет назад для того, чтобы слушать музыку, нужны были диски и большой плеер, а для фотографий нужно было отдельное устройство. Сейчас это все помещается в смартфоне размером с ладонь. Прокатные магазины заменили видеосервисы, а бумажные карты и навигаторы тоже теперь есть в телефонах.
Вещи,Фото,
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