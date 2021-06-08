Вещи из нулевых, по которым мы скучаем

Сейчас модно ностальгировать по девяностым, но почему-то многие забыли про нулевые. У многих с этими вещами связана молодость или уже более зрелые годы, но они навсегда отпечатались в памяти и сознании людей. В галерее "Рамблера" — вещи из нулевых, по которым скучают многие люди.

На период начала 2000-х пришлось многое: в стране уже вовсю развивались современные технологии, начинал появляться интернет. Многие заграничные вещи стали доступнее, но все равно о CD-плеере можно было только мечтать. Только представьте, что каких-то 20 лет назад для того, чтобы слушать музыку, нужны были диски и большой плеер, а для фотографий нужно было отдельное устройство. Сейчас это все помещается в смартфоне размером с ладонь. Прокатные магазины заменили видеосервисы, а бумажные карты и навигаторы тоже теперь есть в телефонах.