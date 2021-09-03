Странные вещи, которые люди засовывают в микроволновку

На YouTube есть масса видео, где бесстрашные экспериментаторы кладут в микроволновую печь предметы, которые явно для нее не предназначены. "Рамблер" собрал вещи, которые ведут себя в микроволновке самым непредсказуемым образом.
Лава-лампа. Если разогреть декоративный элемент на полной мощности, то жидкость изнутри окажется на стенках.
Фейерверки. Явно опасная затея, которую ни в коем случае не стоит повторять дома. Да и красивых фейерверков не выйдет.
Арбуз. В микроволновке арбуз трескается и кипит, но на вкус лучше не становится. Есть ягоду все же лучше холодной.
Пакет чипсов . Класть пакеты с отражающей пленкой внутри опасно как для продукта, так и для микроволновки.
Текстовыделитель. Пластик плавится под воздействием волн, а наполнитель превращается в цветную паутину. Красиво, но повторять не стоит.
Другая микроволновка. А то и не одна. А иногда еще в комплекте с тостером.
Хрустальный шар. Под воздействием волн шар начинает искриться внутри разрядами, похожими на крошечные молнии.
Бензин. Стоит ли говорить, что такое развлечение лучше не повторять дома (и даже на улице не стоит).