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Странные вещи, которые люди засовывают в микроволновку

Дарья Амосова
1 час назад

На YouTube есть масса видео, где бесстрашные экспериментаторы кладут в микроволновую печь предметы, которые явно для нее не предназначены. "Рамблер" собрал вещи, которые ведут себя в микроволновке самым непредсказуемым образом.

Лава-лампа. Если разогреть декоративный элемент на полной мощности, то жидкость изнутри окажется на стенках.
1/8 Лава-лампа. Если разогреть декоративный элемент на полной мощности, то жидкость изнутри окажется на стенках.
Фото: Кадр из видео пользователя YouTube @MicrowaveMeShow
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Фейерверки. Явно опасная затея, которую ни в коем случае не стоит повторять дома. Да и красивых фейерверков не выйдет.
2/8 Фейерверки. Явно опасная затея, которую ни в коем случае не стоит повторять дома. Да и красивых фейерверков не выйдет.
Фото: Кадр из видео пользователя YouTube @MicrowaveMeShow
Арбуз. В микроволновке арбуз трескается и кипит, но на вкус лучше не становится. Так что есть ягоду все же лучше холодной.
3/8 Арбуз. В микроволновке арбуз трескается и кипит, но на вкус лучше не становится. Так что есть ягоду все же лучше холодной.
Фото: Кадр из видео пользователя YouTube @Moe's Southwest Grill
Пакет чипсов . Класть пакеты с отражающей пленкой внутри опасно как для продукта, так и для микроволновки.
4/8 Пакет чипсов . Класть пакеты с отражающей пленкой внутри опасно как для продукта, так и для микроволновки.
Фото: Кадр из видео пользователя YouTube @DIPT EN
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Текстовыделитель. Пластик плавится под воздействием волн, а наполнитель превращается в цветную паутину. Красиво, но повторять не стоит.
5/8 Текстовыделитель. Пластик плавится под воздействием волн, а наполнитель превращается в цветную паутину. Красиво, но повторять не стоит.
Фото: Кадр из видео пользователя YouTube @MicrowaveMeShow
Другая микроволновка. А то и не одна. А иногда еще в комплекте с тостером.
6/8 Другая микроволновка. А то и не одна. А иногда еще в комплекте с тостером.
Фото: Кадр из видео пользователя YouTube @MrBeast
Хрустальный шар. Под воздействием волн шар начинает искриться внутри разрядами, похожими на крошечные молнии.
7/8 Хрустальный шар. Под воздействием волн шар начинает искриться внутри разрядами, похожими на крошечные молнии.
Фото: Кадр из видео пользователя YouTube @Michael Price
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Бензин. Стоит ли говорить, что такое развлечение лучше не повторять дома (и даже на улице не стоит).
8/8 Бензин. Стоит ли говорить, что такое развлечение лучше не повторять дома (и даже на улице не стоит).
Фото: Кадр из видео пользователя YouTube @MicrowaveMeShow
  1. Лава-лампа. Если разогреть декоративный элемент на полной мощности, то жидкость изнутри окажется на стенках.
  2. Фейерверки. Явно опасная затея, которую ни в коем случае не стоит повторять дома. Да и красивых фейерверков не выйдет.
  3. Арбуз. В микроволновке арбуз трескается и кипит, но на вкус лучше не становится. Есть ягоду все же лучше холодной.
  4. Пакет чипсов . Класть пакеты с отражающей пленкой внутри опасно как для продукта, так и для микроволновки.
  5. Текстовыделитель. Пластик плавится под воздействием волн, а наполнитель превращается в цветную паутину. Красиво, но повторять не стоит.
  6. Другая микроволновка. А то и не одна. А иногда еще в комплекте с тостером.
  7. Хрустальный шар. Под воздействием волн шар начинает искриться внутри разрядами, похожими на крошечные молнии.
  8. Бензин. Стоит ли говорить, что такое развлечение лучше не повторять дома (и даже на улице не стоит).
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