Крутые и яркие: предметы, которые напомнят о двухтысячных

Нулевые годы не для всех были тучными или гламурными, но эти вещи помнит каждый человек, который рос в двухтысячные. Снимки, пронизанные ностальгией — в подборке «Рамблера».

Мода на мелирование превращала девушку в зебру, но это сходство никого не смущало. Чем сильнее был контраст между прядями, тем лучше.

Каждая эпоха отражает себя в предметах, которые и спустя годы остаются маркером времени. Послевоенная эра советского ампира запомнилась модой на кепки у мужчин и миниатюрные шляпки у дам (их называли «менингитки»), габардиновые, а потом и драповые пальто, посуду из цветного стекла и кружевные салфетки. Хрущевская оттепель отметилась капроновыми чулками, детскими машинками с педалями, туфлями на шпильках, модой на искусственный мех и болоньевые плащи, а также обручем — аксессуаром продвинутой комсомолки, спортсменки и красавицы. От эпохи застоя нам достались мебельные стенки, ковры на стенах, залежи хрусталя и фарфора в сервантах, коллекции предметов народного промысла. Тогда модные люди носили водолазки, студенты играли в бадминтон, а интеллигенты увлекались чеканкой.