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Крутые и яркие: предметы, которые напомнят о двухтысячных

Кристина Уколова
55 минут назад

Нулевые годы не для всех были тучными или гламурными, но эти вещи помнит каждый человек, который рос в двухтысячные. Снимки, пронизанные ностальгией — в подборке «Рамблера».

Доступный способ сделать будни нового века яркими.
1/11 Доступный способ сделать будни нового века яркими.
Фото: Соцсети
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Заря телефонной революции, превращение «ч» в четыре и переход в сообщениях на латиницу, так как она позволяла набить больше знаков.
2/11 Заря телефонной революции, превращение «ч» в четыре и переход в сообщениях на латиницу, так как она позволяла набить больше знаков.
Фото: Соцсети
Многоразовый карандаш.
3/11 Многоразовый карандаш.
Фото: Соцсети
Портативная игровая система Game Boy Color, цветная мечта школьников.
4/11 Портативная игровая система Game Boy Color, цветная мечта школьников.
Фото: Соцсети
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Некоторые до сих пор играют в The Sims.
5/11 Некоторые до сих пор играют в The Sims.
Фото: Соцсети
Украшение для модной школьницы нулевых.
6/11 Украшение для модной школьницы нулевых.
Фото: Соцсети
Для каждого настроения был свой диск.
7/11 Для каждого настроения был свой диск.
Фото: Соцсети
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Хит детских комнат, если позволял метраж квартиры.
8/11 Хит детских комнат, если позволял метраж квартиры.
Фото: Соцсети
На смену обычным домашним библиотекам пришли видеоколлекции, которые учитывали вкус всех членов семьи.
9/11 На смену обычным домашним библиотекам пришли видеоколлекции, которые учитывали вкус всех членов семьи.
Фото: Соцсети
Мода на мелирование превращала девушку в зебру, но это сходство никого не смущало. Чем сильнее был контраст между прядями, тем лучше.
10/11 Мода на мелирование превращала девушку в зебру, но это сходство никого не смущало. Чем сильнее был контраст между прядями, тем лучше.
Фото: Соцсети
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В это время гаджет превратился в аксессуар.
11/11 В это время гаджет превратился в аксессуар.
Фото: Соцсети

Каждая эпоха отражает себя в предметах, которые и спустя годы остаются маркером времени. Послевоенная эра советского ампира запомнилась модой на кепки у мужчин и миниатюрные шляпки у дам (их называли «менингитки»), габардиновые, а потом и драповые пальто, посуду из цветного стекла и кружевные салфетки. Хрущевская оттепель отметилась капроновыми чулками, детскими машинками с педалями, туфлями на шпильках, модой на искусственный мех и болоньевые плащи, а также обручем — аксессуаром продвинутой комсомолки, спортсменки и красавицы. От эпохи застоя нам достались мебельные стенки, ковры на стенах, залежи хрусталя и фарфора в сервантах, коллекции предметов народного промысла. Тогда модные люди носили водолазки, студенты играли в бадминтон, а интеллигенты увлекались чеканкой.

В восьмидесятые мечтали о дубленке и видеомагнитофоне, собирали кубик Рубика и другие головоломки, носили цепочки и занимались аэробикой. В девяностые девочки грезили о кукле Барби, подростки о роликах, молодые мамы о памперсах для малышей, а мерилом успеха был коттедж.

Нулевые принесли новые тренды — полосатые гетры, банданы, кнопочные телефоны, многоразовые карандаши, игра The Sims, браслеты из ниток. Впрочем, некоторые из них появились еще в конце девяностых.

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