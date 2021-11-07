Крутые и яркие: предметы, которые напомнят о двухтысячных

Нулевые годы не для всех были тучными или гламурными, но эти вещи помнит каждый человек, который рос в двухтысячные. Снимки, пронизанные ностальгией — в подборке «Рамблера».
Каждая эпоха отражает себя в предметах, которые и спустя годы остаются маркером времени. Послевоенная эра советского ампира запомнилась модой на кепки у мужчин и миниатюрные шляпки у дам (их называли «менингитки»), габардиновые, а потом и драповые пальто, посуду из цветного стекла и кружевные салфетки. Хрущевская оттепель отметилась капроновыми чулками, детскими машинками с педалями, туфлями на шпильках, модой на искусственный мех и болоньевые плащи, а также обручем — аксессуаром продвинутой комсомолки, спортсменки и красавицы. От эпохи застоя нам достались мебельные стенки, ковры на стенах, залежи хрусталя и фарфора в сервантах, коллекции предметов народного промысла. Тогда модные люди носили водолазки, студенты играли в бадминтон, а интеллигенты увлекались чеканкой.
В восьмидесятые мечтали о дубленке и видеомагнитофоне, собирали кубик Рубика и другие головоломки, носили цепочки и занимались аэробикой. В девяностые девочки грезили о кукле Барби, подростки о роликах, молодые мамы о памперсах для малышей, а мерилом успеха был коттедж.
Нулевые принесли новые тренды — полосатые гетры, банданы, кнопочные телефоны, многоразовые карандаши, игра The Sims, браслеты из ниток. Впрочем, некоторые из них появились еще в конце девяностых.