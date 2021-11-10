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10 полезных вещей с AliExpress дешевле 100 рублей

Дарья Амосова
1 час назад

На AliExpress можно найти массу полезных вещей для дома, учебы и хобби. "Рамблер" собрал простые, но гениальные мелочи, которые пригодятся в любой квартире. А стоят они меньше бутерброда в столовой! Ссылки — внизу.

Складная миска для собак. Цена — от 83,89 до 344,31 руб.
1/10 Складная миска для собак. Цена — от 83,89 до 344,31 руб.
Фото: aliexpress.ru
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Контейнер для хранения мелочей. Цена — от 64,92 до 363,27 руб.
2/10 Контейнер для хранения мелочей. Цена — от 64,92 до 363,27 руб.
Фото: aliexpress.ru
Угловая щетка для вычистки кота. Цена — от 52,52 до 230,51 руб.
3/10 Угловая щетка для вычистки кота. Цена — от 52,52 до 230,51 руб.
Фото: aliexpress.ru
Искусственная лоза. Цена — от 54,71 до 118,90 руб.
4/10 Искусственная лоза. Цена — от 54,71 до 118,90 руб.
Фото: aliexpress.ru
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Набор столовых приборов из нержавеющей стали в форме лопат. Цена — от 94,83 до 294,70 руб.
5/10 Набор столовых приборов из нержавеющей стали в форме лопат. Цена — от 94,83 до 294,70 руб.
Фото: aliexpress.ru
Шариковая ручка с невидимыми чернилами. Цена — 28,45 руб.
6/10 Шариковая ручка с невидимыми чернилами. Цена — 28,45 руб.
Фото: aliexpress.ru
Закладки металлические с персонажами из мультиков и кино. Цена — 51,79 руб.
7/10 Закладки металлические с персонажами из мультиков и кино. Цена — 51,79 руб.
Фото: aliexpress.ru
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Светящаяся банка. Цена —70,03 руб.
8/10 Светящаяся банка. Цена —70,03 руб.
Фото: aliexpress.ru
Магнитные пуговицы для рубашки и куртки. Цена — от 49,60 до 61,28 руб.
9/10 Магнитные пуговицы для рубашки и куртки. Цена — от 49,60 до 61,28 руб.
Фото: aliexpress.ru
Защитная пленка для плиты. Цена — от 91,18 от 269,17 руб.
10/10 Защитная пленка для плиты. Цена — от 91,18 от 269,17 руб.
Фото: aliexpress.ru

Складная миска

Можно брать на прогулку, в поход или в любое место, где собачка проголодается.

Цена — от 83,89 до 344,31 руб.

Ссылка

Контейнер для хранения мелочей

Нужная вещь на любой кухне и в ванной комнате.

Цена — от 64,92 до 363,27 руб.

Ссылка

Угловая щетка для вычистки кота

И коту приятно, и хозяину отрадно, что шерсть не валяется по всей квартире.

Цена — от 52,52 до 230,51 руб.

Ссылка

Искусственная лоза

Для украшения дома людям, у которых растения не живут дольше недели.

Цена — от 54,71 до 118,90 руб.

Ссылка

Набор столовых приборов в форме лопат

Мило, удобно и точно понравится детям.

Цена — от 94,83 до 294,70 руб.

Ссылка

Шариковая ручка с невидимыми чернилами

Получатель прочтет тайное послание, посветив на чернила ультрафиолетовым фонариком на конце ручки.

Цена — 28,45 руб.

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Закладки металлические с персонажами из мультиков и кино

Такие точно не потеряются!

Цена — 51,79 руб.

Ссылка

Светящаяся банка

Света от таких баночек немного, зато выглядит красиво. Подойдет для вечеринки!

Цена — 70,03 руб.

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Магнитные пуговицы для рубашки и куртки

Сэкономят секунды, которые вы тратите на застегивание одежды.

Цена — от 49,60 до 61,28 руб.

Ссылка

Защитная пленка для плиты

Ей же можно сразу и протереть поверхность соседней плитки.

Цена — от 91,18 от 269,17 руб.

Ссылка

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