10 полезных вещей с AliExpress дешевле 100 рублей

На AliExpress можно найти массу полезных вещей для дома, учебы и хобби. "Рамблер" собрал простые, но гениальные мелочи, которые пригодятся в любой квартире. А стоят они меньше бутерброда в столовой! Ссылки — внизу.

1/10 Складная миска для собак. Цена — от 83,89 до 344,31 руб. Фото: aliexpress.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/10 Контейнер для хранения мелочей. Цена — от 64,92 до 363,27 руб. Фото: aliexpress.ru 3/10 Угловая щетка для вычистки кота. Цена — от 52,52 до 230,51 руб. Фото: aliexpress.ru 4/10 Искусственная лоза. Цена — от 54,71 до 118,90 руб. Фото: aliexpress.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/10 Набор столовых приборов из нержавеющей стали в форме лопат. Цена — от 94,83 до 294,70 руб. Фото: aliexpress.ru 6/10 Шариковая ручка с невидимыми чернилами. Цена — 28,45 руб. Фото: aliexpress.ru 7/10 Закладки металлические с персонажами из мультиков и кино. Цена — 51,79 руб. Фото: aliexpress.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/10 Светящаяся банка. Цена —70,03 руб. Фото: aliexpress.ru 9/10 Магнитные пуговицы для рубашки и куртки. Цена — от 49,60 до 61,28 руб. Фото: aliexpress.ru 10/10 Защитная пленка для плиты. Цена — от 91,18 от 269,17 руб. Фото: aliexpress.ru

Складная миска

Можно брать на прогулку, в поход или в любое место, где собачка проголодается.

Цена — от 83,89 до 344,31 руб.

Контейнер для хранения мелочей

Нужная вещь на любой кухне и в ванной комнате.

Цена — от 64,92 до 363,27 руб.

Угловая щетка для вычистки кота

И коту приятно, и хозяину отрадно, что шерсть не валяется по всей квартире.

Цена — от 52,52 до 230,51 руб.

Искусственная лоза

Для украшения дома людям, у которых растения не живут дольше недели.

Цена — от 54,71 до 118,90 руб.

Набор столовых приборов в форме лопат

Мило, удобно и точно понравится детям.

Цена — от 94,83 до 294,70 руб.

Шариковая ручка с невидимыми чернилами

Получатель прочтет тайное послание, посветив на чернила ультрафиолетовым фонариком на конце ручки.

Цена — 28,45 руб.

Закладки металлические с персонажами из мультиков и кино

Такие точно не потеряются!

Цена — 51,79 руб.

Светящаяся банка

Света от таких баночек немного, зато выглядит красиво. Подойдет для вечеринки!

Цена — 70,03 руб.

Магнитные пуговицы для рубашки и куртки

Сэкономят секунды, которые вы тратите на застегивание одежды.

Цена — от 49,60 до 61,28 руб.

Защитная пленка для плиты

Ей же можно сразу и протереть поверхность соседней плитки.