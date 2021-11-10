10 полезных вещей с AliExpress дешевле 100 рублей

На AliExpress можно найти массу полезных вещей для дома, учебы и хобби. "Рамблер" собрал простые, но гениальные мелочи, которые пригодятся в любой квартире. А стоят они меньше бутерброда в столовой! Ссылки — внизу.
Можно брать на прогулку, в поход или в любое место, где собачка проголодается.
Цена — от 83,89 до 344,31 руб.
Нужная вещь на любой кухне и в ванной комнате.
Цена — от 64,92 до 363,27 руб.
И коту приятно, и хозяину отрадно, что шерсть не валяется по всей квартире.
Цена — от 52,52 до 230,51 руб.
Для украшения дома людям, у которых растения не живут дольше недели.
Цена — от 54,71 до 118,90 руб.
Мило, удобно и точно понравится детям.
Цена — от 94,83 до 294,70 руб.
Получатель прочтет тайное послание, посветив на чернила ультрафиолетовым фонариком на конце ручки.
Цена — 28,45 руб.
Такие точно не потеряются!
Цена — 51,79 руб.
Света от таких баночек немного, зато выглядит красиво. Подойдет для вечеринки!
Цена — 70,03 руб.
Сэкономят секунды, которые вы тратите на застегивание одежды.
Цена — от 49,60 до 61,28 руб.
Ей же можно сразу и протереть поверхность соседней плитки.
Цена — от 91,18 от 269,17 руб.